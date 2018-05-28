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Мастер‐класс для студентов прошел в рамках фестиваля губернских театров
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Мастер‐класс для студентов прошел в рамках фестиваля губернских театров 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Театральный режиссер и педагог из Санкт Петербурга Григорий Козлов дал мастер-класс студентам в рамках фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского».
В театре возможно все, уверен режиссер, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская» Григорий Козлов. Пустая аудитория может стать набережной реки или дворцом. Главное — богатое воображение и мастерство артиста, и в его фантазии поверят и зрители.
«Они [студенты] все с задором и потребностью заниматься этой профессией, ничего не делают за спиной, не держат в себе, все показывают педагогам», — говорит Григорий Козлов.
Сегодня он был сторонним наблюдателем. Все три часа, его задания для студентов, показывали артисты санкт-петербургского театра «Мастерская».
Источник фото: телеканал «360»
Студенты приехали в Москву со всей России: из Екатеринбурга, Челябинска, Подмосковья. Чтобы попасть на фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», прошли сложный отбор. Студент из Ярославля Илья Беляев говорит, что эти испытания того стоили. Здесь он научился лучше передавать чувства на сцене: «Я нашел в себе чувство любви. Во время обучения этот момент стирается, ты обращаешь внимание на техники. Вот это чувство любви, оно у меня до сих пор. Хочется его выплескивать».
Ни один совет, говорит Григорий Козлов, не воспринимается без тренировки тела и эмоций. «Верю» — главному принципу русского психологического театра, которому обучал Станиславский, — придерживаются и в театре Григория Козлова. «Принцип „верю в себя“, в свои возможности, в свое мастерство. Вот это главное», — отмечает режиссер и педагог.
Завтра студентов ждет новый мастер-класс. С ними будет заниматься театральный критик Ольга Егошина.
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