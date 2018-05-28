Композиции по пьесам Гаврана и Вампилова поставили в библиотеке на Велозаводской

В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, выступили артисты литературно-музыкального театра «Отзвук». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян. — Театр представил композиции по пьесам М. Гаврана и А. Вампилова «Только подруги. Любовь» и «Прощай и… Здравствуй». Спасибо огромное всем актерам и режиссеру Елене Савиной ! Так здорово, что в нашей библиотеке мы создали маленький, уютный островок потрясающих эмоций и хороших впечатлений, — отметила Арутюнян. Мероприятие проходило по адресу улица Велозаводская, дом 11\1. (то)