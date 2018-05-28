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Композиции по пьесам Гаврана и Вампилова поставили в библиотеке на Велозаводской
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Композиции по пьесам Гаврана и Вампилова поставили в библиотеке на Велозаводской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, выступили артисты литературно-музыкального театра «Отзвук». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян.
— Театр представил композиции по пьесам М. Гаврана и А. Вампилова «Только подруги. Любовь» и «Прощай и… Здравствуй». Спасибо огромное всем актерам и режиссеру Елене Савиной! Так здорово, что в нашей библиотеке мы создали маленький, уютный островок потрясающих эмоций и хороших впечатлений, — отметила Арутюнян.
Мероприятие проходило по адресу улица Велозаводская, дом 11\1. (то)
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