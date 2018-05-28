Бесплатные концерты пройдут в парке Челябинска в рамках фестиваля джаза

Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир!» на этот раз пройдёт в Челябинске в формате бесплатных концертов на открытом воздухе, уличного парада и кинопоказа, рассказала «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова

Горожане окунутся в праздник джаза с 1 по 3 июня. В первый день лета любителей музыки ждут в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина. В 18.30 фестиваль откроется там большим праздничным шествием, после чего до 10 часов вечера на открытой уличной сцене летнего театра будет идти концерт. В режиме нон-стоп перед зрителями выступят джазмены из Австрии, Ирана и России, в том числе Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Москва) и ансамбль «Уральский диксиленд».

Второй фестивальный день в 11 часов утра откроет стрит-парад на пешеходной Кировке. Затем джазмены, сопровождаемые колонной раритетных автомобилей, отправятся в парк имени Гагарина. Там в 12.00 на открытых уличных сценах стартуют сразу два концерта — детской студии «Baby-Jazz» и коллективов из городов и районов Челябинской области. А в 19 часов вечера 2 июня в концертном зале им. С. С. Прокофьева пройдет гала-концерт с участием зарубежных и российских звёзд джаза. Но это ещё не всё — в 22 часа жителей Челябинска снова ждут в парке Гагарина, где пройдёт бесплатный ночной показ фильмов о джазе.