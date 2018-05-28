День защиты детей в библиотеке на улице Софьи Ковалевской отметят показом театральной постановки

В День защиты детей, 1 июня, артисты театральных студий «Мир человека» и «69» представят спектакль «Мир вещей» в библиотеке № 30 на улице Софьи Ковалевской. Выступление начнется в 17.00. Об этом сообщила библиотекарь учреждения Наталия Зубкова.

— Актеры театра-студии «69» совместно с коллективом «Мир человека» покажут замечательную постановку по мотивам стихотворений Новеллы Матвеевой, — рассказала Зубкова. — Спектакль срежиссировал Георгий Червинский

Отметим, что в этот день в библиотеке № 30 также состоится открытие фотовыставки «Маленькие ценности большого города» Олега Колдаева. Посетить выставку и спектакль приглашаются все желающие.

Напоминаем, библиотека № 30 располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8, корп. 1. (мю)