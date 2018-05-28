На сцене Центрального Дома Российской Армии состоялась премьера детского спектакля «Брысь!»

Постановка режиссёра отдела концертных программ ЦДРА Наталии Помещенко — новая интерпретация одноименной пьесы Виктора Гина и Валерия Зимина

На сцене Центрального Дома Российской Армии состоялась премьера детского спектакля «Брысь!» или История кота Филофея». Постановка режиссёра отдела концертных программ ЦДРА Наталии Помещенко — новая интерпретация одноименной пьесы Виктора Гина и Валерия Зимина.

Эта постановка представляет собой жанр мюзикла, поэтому особое внимание режиссёр уделила музыкальной составляющей представления. В ходе подготовки спектакля было создано качественное оригинальное музыкальное оформление. А партии актёров вокалистов получили принципиально новое звучание, что по достоинству могли оценить зрители.

Свое мнение по поводу постановки высказала художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова : «Спектакль рассчитан для семейного просмотра — для детей, а также для родителей, которые хотят донести до своих чад идеалы добра и человечности».

Так и было. Зрители, как юные, так и взрослые, с огромным восторгом смотрели спектакль, а после его окончания щедро наградили актеров аплодисментам и ещё долго делились впечатлениями об увиденной пьесе.