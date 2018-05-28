Постановка режиссёра отдела концертных программ ЦДРА Наталии Помещенко — новая интерпретация одноименной пьесы Виктора Гина и Валерия Зимина.
На сцене Центрального Дома Российской Армии состоялась премьера детского спектакля «Брысь!» или История кота Филофея». Постановка режиссёра отдела концертных программ ЦДРА Наталии Помещенко — новая интерпретация одноименной пьесы Виктора Гина и Валерия Зимина.
Эта постановка представляет собой жанр мюзикла, поэтому особое внимание режиссёр уделила музыкальной составляющей представления. В ходе подготовки спектакля было создано качественное оригинальное музыкальное оформление. А партии актёров вокалистов получили принципиально новое звучание, что по достоинству могли оценить зрители.
Отдельно хочется сказать об актерской труппе, в состав которой вошли артисты концертного ансамбля и группы концертно-художественной работы ЦДРА: Александр Шабалин, Александр Чуркин, Анна Красовская, Ульяна Уфимцева, Кристина Орлова, Кристина Диброва, Дарья Котова, Сергей Гринчук, Геннадий Ларькин, Ксения Белова, Мария Щербакова, Иван Орлов. Все участники спектакля мастерски раскрыли и показали во всех красках эксцентричные образы героев пьесы.
Свое мнение по поводу постановки высказала художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова: «Спектакль рассчитан для семейного просмотра — для детей, а также для родителей, которые хотят донести до своих чад идеалы добра и человечности».
Так и было. Зрители, как юные, так и взрослые, с огромным восторгом смотрели спектакль, а после его окончания щедро наградили актеров аплодисментам и ещё долго делились впечатлениями об увиденной пьесе.