Пусть страсть обойдет стороной

В главной роли в спектакле «Три сестры» на сцену МХТ имени Чехова впервые выйдет Софья Евстигнеева , представительница московской актерской династии. Незадолго до премьеры она рассказала «Вечерке», сможет ли принести в жертву семье свою профессию и почему опасается сильных страстей.

Внучка выдающегося актера Евгения Евстигнеева — Софья Евстигнеева готовится сыграть свою первую главную роль на легендарной сцене Московского Художественного театра. Премьера состоится 30 мая, и в программе «Трех сестер» — ее имя, она сыграет Машу. Но Софья признается, что с суеверием относится к рассказам о несыгранных пока ролях. Она вообще считает себя человеком закрытым и необщительным. «Вечерка» попыталась разговорить молодую актрису.

— Софья, Вас, выпускницу Школы-студии МХАТ, приняли в стажерскую группу труппы Московского Художественного театра. Как вы считаете — фамилия Евстигнеева сыграла роль?

— Если думать о фамилии в этом контексте, очень быстро можно загнать себя в темный угол. Делаю свое дело, стараюсь, а дальше — посмотрим…

— Вы представитель третьего поколения актерской династии. Ваша бабушка, Лилия Журкина, считалась одной из самых красивых женщин СССР.

— Мою бабушку — актрису Лилию Дмитриевну Журкину — называли русской Софи Лорен . Когда я родилась, родители выбирали для меня имя из двух вариантов — Лилия или София. Говорят, я похожа на бабушку. Мама тоже так считает (мать Софьи Евстигнеевой — актриса театра «Современник» Мария Селянская . — «ВМ»). Я не знала бабушку, поэтому слепо верю маме, думаю, что ей виднее.

— Покойный худрук МХТ им. А. П. Чехова Олег Павлович Табаков знал, что вы внучка Евгения Евстигнеева?

— Никогда лично не общалась с Олегом Павловичем. А вот когда я училась, на нашем курсе преподавал Михаил Лобанов , и он хорошо знал дедушку. На лекциях Михаил Андреевич часто вспоминал истории, связанные с ним, и при этом смотрел на меня, и все в аудитории тоже смотрели, и мне было очень неудобно. Признаюсь, что побаиваюсь общения с людьми, которые хорошо знали дедушку, потому что не знаю, как реагировать на их слова. Благодарить неловко, а добавить нечего: и он, и бабушка умерли до моего рождения. Разумеется, мне бы хотелось поговорить с дедом, задать ему много вопросов. Интересно, какие бы советы он дал…

— Вы всегда мечтали стать только актрисой?

— Я думала о профессии журналиста. Но получилось так, что Гарик Сукачев репетировал в театре «Современник» спектакль «Анархия», и мне пришлось сыграть героиню моей мамы — Луис Гаш — в детстве. Так все и началось. К тому же я выросла в театре. Иногда после спектакля выходила на сцену и кого-то изображала.

— Вы дебютировали на сцене театра «Современник», где играл ваш дедушка и играют ваши родители. А как ощущаете себя на сцене Московского Художественного театра? Есть ли у вас друзья среди актеров?

— У меня нет страха перед сценой театра, но с людьми я сохраняю дистанцию. Я очень закрытый человек и не ищу друзей. Я прихожу в театр и спокойно работаю. Только с очень близкими людьми я могу быть совсем расслабленной.

— Возможно, боязнь разочароваться в людях связана с не очень счастливой жизнью вашей бабушки?

— Знаю одно: я не хочу, чтобы в моей жизни были безумные страсти. Это не боязнь, а мой выбор. У меня есть любимый человек, но от страстей я предпочитаю держаться подальше. Понимаю, что когда страсть приходит, она разрешения не спрашивает… Но сама стремиться «к высокой степени безумства» не буду. Судьба бабушки здесь ни при чем. Но когда мои родители развелись, я была даже рада, потому что они ссорились и им было некомфортно вместе. Я думала: «Зачем же они мучают друг друга?» К счастью, они сумели сохранить добрые отношения.

— А вы с папой общаетесь?

— Папа — мой главный учитель в жизни, и мы с ним очень близки. Если мне нужен совет, первым делом я звоню папе. Для меня он — самый большой авторитет.