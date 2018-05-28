В академии Наяновой начался набор на курс «Актерское искусство»

Художественным руководителем нового курса станет народная артистка России, актриса Самарского театра драмы Жанна Романенко . Это уже третий набор начиная с 2008 года. Мастером все эти годы был художественный руководитель, генеральный директор Самарского театра драмы Вячеслав Гвоздков , и после окончания вуза выпускники обеспечивались работой в театре. Что ждет будущих студентов и почему актриса театра Жанна Романенко решилась взять руководство курсом, она рассказала в интервью.

— Я как раз ничего не решала. Мне прежде неоднократно предлагали преподавать, но я отказывалась. Одна из причин — отсутствие времени. Я пока еще не «свадебный генерал», а действующий, и, когда пятнадцать, шестнадцать раз в месяц играешь в спектаклях, времени не остается ни на что, а студенты — это большая ответственность. Точно так же я отказывалась принимать участие в фестивалях в качестве члена жюри. Судить, оценивать работу коллег также ответственно. Но вот впервые в этом году я дала согласие фестивалю им. Рыбакова в Тамбове. Я только что вернулась с фестиваля, где посмотрела за очень короткий период 10 спектаклей — это 10 разных трупп, 10 режиссеров, интересная трактовка классических текстов, и я еще долго буду обдумывать, вспоминать, в том числе и жаркие споры жюри. Что порадовало — я увидела много молодых талантливых артистов. В спектакле Владимирского театра «Раковый корпус» по роману Солженицына играли, в том числе, и студенты. Я смотрела и думала: что такое, почему они мне так нравятся? Искренность, чистота, незамутненность, особая ответственность даже к эпизодической роли. Конечно, это подкупает.

— Теперь вам предстоит набрать своих студентов, почему вы все-таки решились?

— Почему я пошла на этот шаг? Мне предложил Валерий Гришко . «Ну, давай уже, не жадничай, делись опытом», — сказал он. Надо действительно делиться опытом и тем самым приумножать накопленные знания. Я очень влюбчивая и, конечно, буду переживать за тех студентов, которых отберу. Буду пасти их как цыплят, учить не только мастерству актера, но и терпению. Актерская профессия опасная и непредсказуемая. Нужно быть сильным духом и очень-очень хотеть жить актерством. Только если вы без этого действительно не можете, тогда поступайте. Из ста одаренных человек три «выстреливают», остальные улетают неизвестно куда. На моей памяти были молодые люди, которых сразу же после выпуска приглашали в театр, давали главные роли, где они сейчас?

— А вы заканчивали Щепкинское?

— А как вы думаете, что вам могут дать студенты?

— Конечно, свою энергию. Хотя многие педагоги и утверждают, что студенты те еще вампирчики. Я так не думаю. Они азартные, живые, я тоже азартная, и своей энергией я тоже буду с ними делиться. Так же, как делюсь со зрителем на спектаклях.

— Предыдущие курсы были целевыми для театра драмы, этот курс ожидает та же судьба?

— Нет. Я всегда спорила с Вячеславом Гвоздковым. Нельзя брать целый курс, если только из этого курса не создается молодежный театр. В Щепкинском, Щукинском, МХАТе берут одного-двух выпускников, а иногда никого. Иначе создается такая ситуация, когда ряд людей ничего не делает. И Валерий Гришко с этим согласен, в театр с курса пройдет два, может быть, три человека. Самые лучшие.

— Кто будет преподавать будущим студентам?

Олег Белов , на которого я очень рассчитываю, думаю, что сама буду учиться у него вместе со студентами. У Олега есть опыт, он преподавал, я же приходила к студентам только с мастер-классами, это были разовые занятия. В числе преподавателей — Герман Загорский Наталья Прокопенко — ведущие актеры театра. Наталья — выпускница первого набора. Это известная практика, когда преподают молодые. Когда я поступала в Щепкинское, мне было 17 лет, а Юрию Соломину, моему педагогу — 27.

— Каковы ваши критерии отбора?

— Мало просто красиво читать стихи. Должна быть внутри какая-то зацепочка. Я думаю, если даже человек будет волноваться, я все равно почувствую — есть ли у него это поле, которое поможет ему потом завоевывать зрительный зал, или нет. Какие еще критерии? Обаяние, притягательность…

— Фактура?

— Да, но иногда выходит «метр с кепкой», как говорится, но с таким бешеным обаянием, с такой энергией, что забываешь обо всем. И таких случаев много. А бывает, внешне эффектный, но ничего, пустота. Просто красивое лицо — это модель. Но я сразу сказала: нам модели не нужны, потому что мне уже звонили, писали, просили. Это не подиум, это совсем другая история.

— У студентов прошлых наборов было наличие стипендии, а иногородние обеспечивались общежитием? Что ждет нынешних?

— Раньше эти заботы на себя брал Вячеслав Гвоздков, более того, студенты получали небольшие зарплаты от драмтеатра в качестве поддержки. Они были введены в штат. Теперь же всю заботу и ответственность берет на себя академия Наяновой, и нас заверили, новый набор студентов также будет получать стипендию, а иногородних обеспечат общежитием.

— Будут ли студенты участвовать в спектаклях театра драмы, как первые наборы?

— Пока говорить об этом рано, надо сначала посмотреть, кто к нам придет.