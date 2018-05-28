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Школьники из Ховрина познакомились с творчеством Сергея Есенина
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Школьники из Ховрина познакомились с творчеством Сергея Есенина 

Управа района Ховрино города Москвы 9 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Конец учебного года ознаменовался для учеников школы №1590 на Фестивальной улице района Ховрино культурной программой, посвященной творчеству Сергея Есенина.
Дети посетили спектакль «Исповедь хулигана» в театре «Содружество актеров Таганки»
— Тема творчества Сергея Есенина, его стихи, и есть стержень спектакля. В спектакле заняты всего три актера. Зритель легко воспринимает разные ипостаси одного героя. Периодически оживают фото, составляющие декорации сцены, — рассказали в школе о походе в театр.
Перед зрителями в отдельных ее эпизодах прошла жизнь и творческая судьба любимого многими поколениями поэта. (ск)
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