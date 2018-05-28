Фестиваль «Традиция»–2018: чтения, мастер-классы, концерты и общение со звездами

7 июля с 11:00 до 24:00 свои двери для гостей снова откроет семейный фестиваль под открытым небом «Традиция», ежегодный пикник для любителей искусства.

Фестиваль проходит в усадьбе Захарово. Здесь провел детство Александр Пушкин, здесь он впервые слушал сказки Арины Родионовны, бегал по аллеям, учился плавать в пруду.

На десяти площадках будет звучать музыка — фольклор и классика, рок и рэп, пушкинские стихи и стихи современных поэтов, авторские лекции и шумные дискуссии на актуальные темы.

В уголках парка и на зеленых полянах развернутся игры и мастер-классы, ярмарки и фудкорты. Только на «Традиции» можно будет пообщаться со звездами, вместе прогуляться по аллеям и отведать вкусной домашней кухни.

Любимые гости фестиваля — дети: их ждут спектакли Елены Трещинской Анастасии Коваленковой , вологодские сказки Екатерины Куваевой, беседа со священником и встреча с героями сказочного Лукоморья. Всей семьей можно будет поучиться игре на народных инструментах, плетению венков, быстрому ткачеству, повеселиться в хороводе и, конечно, посетить Музей.