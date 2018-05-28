Фестиваль «Традиция»–2018: чтения, мастер-классы, концерты и общение со звездами 

7 июля с 11:00 до 24:00 свои двери для гостей снова откроет семейный фестиваль под открытым небом «Традиция», ежегодный пикник для любителей искусства.
Фестиваль проходит в усадьбе Захарово. Здесь провел детство Александр Пушкин, здесь он впервые слушал сказки Арины Родионовны, бегал по аллеям, учился плавать в пруду.
Идея «Традиции» принадлежит писателю Захару Прилепину и продюсеру Эдуарду Боякову, программа разработана в сотрудничестве с музеем-заповедником А. С. Пушкина.
На десяти площадках будет звучать музыка — фольклор и классика, рок и рэп, пушкинские стихи и стихи современных поэтов, авторские лекции и шумные дискуссии на актуальные темы.
В уголках парка и на зеленых полянах развернутся игры и мастер-классы, ярмарки и фудкорты. Только на «Традиции» можно будет пообщаться со звездами, вместе прогуляться по аллеям и отведать вкусной домашней кухни.
На фестивале планируется более 60 мероприятий. Среди участников — Инна Желанная и Сергей Старостин, Филипп Нодель и ансамбль исторических инструментов Les Moscovites, этно-фьюжн трио Varevo и цыганский дуэт «РадаНик», хор «Казачий Кругъ» и рэпер Типси-Тип, легендарные «АВИА» и известная питерская группа «Аффинаж», писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, историки Павел Басинский и Олег Шишкин, поэты Анна Ревякина и протоиерей Артемий Владимиров, известный скульптор Василий Селиванов, создатель русского стрит-арта Евгений Фатеев и многие другие. Фестиваль ожидает гостей из Санкт-Петербурга, Саратова, Омска, Екатеринбурга, Грузии и ДНР.
Любимые гости фестиваля — дети: их ждут спектакли Елены Трещинской и Анастасии Коваленковой, вологодские сказки Екатерины Куваевой, беседа со священником и встреча с героями сказочного Лукоморья. Всей семьей можно будет поучиться игре на народных инструментах, плетению венков, быстрому ткачеству, повеселиться в хороводе и, конечно, посетить Музей.
В театральной афише «Традиции» — музыкально-поэтические чтения пушкинских поэм «Руслан и Людмила» и "Евгений Онегин" и премьера поэтического спектакля «Царский венец», посвященная столетию расстрела семьи последнего русского Императора. В основе действа — цикл стихов и прозы протоиерея Артемия Владимирова. Режиссер — Эдуард Бояков. Завершит фестиваль музыкальный перформанс на воде.