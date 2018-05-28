На сайте новогиреевского театра появился опросник

Московский драматический Театр на Перовской спросил у москвичей, что бы они хотели улучшить в нем. Опросники появились на сайте и на страницах театра в социальных сетях.

Участники опроса могут выдвинуть конкретные предложения для усовершенствования театра. Вопросы в том числе касаются репертуара спектаклей для учеников старших классов, студентов и взрослых москвичей. Администрация театра внимательно рассмотрит все предложения и учтет их в дальнейшей работе. В опросе можно поучаствовать социальных сетях театра: Вконтакте, Фейсбук и Instagram.

Также в этом месяце театр проводит благотворительную акцию, которая посвящена Международному дню борьбы за права инвалидов. Дети и взрослые с ОВЗ могут предъявить соответствующий документ и купить билеты на любой спектакль всего за сто рублей.