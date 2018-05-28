Ещё
На сайте новогиреевского театра появился опросник
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

На сайте новогиреевского театра появился опросник 

Управа района Новогиреево 6 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Московский драматический Театр на Перовской спросил у москвичей, что бы они хотели улучшить в нем. Опросники появились на сайте и на страницах театра в социальных сетях.
Участники опроса могут выдвинуть конкретные предложения для усовершенствования театра. Вопросы в том числе касаются репертуара спектаклей для учеников старших классов, студентов и взрослых москвичей. Администрация театра внимательно рассмотрит все предложения и учтет их в дальнейшей работе. В опросе можно поучаствовать социальных сетях театра: Вконтакте, Фейсбук и Instagram.
Также в этом месяце театр проводит благотворительную акцию, которая посвящена Международному дню борьбы за права инвалидов. Дети и взрослые с ОВЗ могут предъявить соответствующий документ и купить билеты на любой спектакль всего за сто рублей.
Фото — Александр Калугин
Управа района Новогиреево: последние новости
Новый вид театрального творчества представили ученикам школы №2072 Школьный театральный сезон завершен Летний лагерь заработает в нашем районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение