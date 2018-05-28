Воспитанники экошколы поставили спектакль по произведению Виктора Розова

В школе №446 Соколиной горы состоялась премьера постановки «В добрый час!» ученической театральной студии.

Сами артисты и режиссеры, ученики восьмых-одиннадцатых классов школы, принимали участие в выборе произведения для театральной постановки. Пьеса советского драматурга В. Розова «В добрый час!» затрагивает вопросы о выборе профессионального пути, о формировании мировоззрения, отношения к сложным ситуациям, которые ждут каждого подростка на пути взросления. Все эти темы очень актуальны для юных школьников.

Премьера стала отчетным мероприятием театральной студии «Маленькие комедии большого дома». Ребята показали свое артистическое и режиссерское мастерство, стремясь донести суть постановки до зрителей.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии № 446».