Ещё
Воспитанники экошколы поставили спектакль по произведению Виктора Розова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Воспитанники экошколы поставили спектакль по произведению Виктора Розова 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В школе №446 Соколиной горы состоялась премьера постановки «В добрый час!» ученической театральной студии.
Сами артисты и режиссеры, ученики восьмых-одиннадцатых классов школы, принимали участие в выборе произведения для театральной постановки. Пьеса советского драматурга В. Розова «В добрый час!» затрагивает вопросы о выборе профессионального пути, о формировании мировоззрения, отношения к сложным ситуациям, которые ждут каждого подростка на пути взросления. Все эти темы очень актуальны для юных школьников.
Премьера стала отчетным мероприятием театральной студии «Маленькие комедии большого дома». Ребята показали свое артистическое и режиссерское мастерство, стремясь донести суть постановки до зрителей.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии № 446».
Управа района Соколиная гора: последние новости
На площадке ресурсного центра НКО «Фортунатовская» соколинцев научат вокалотерапии В сквере на Щербаковской прошёл дворовый праздник для соседей На Электрозаводской откроется выставка акварельной живописи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино6
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Что делает компьютерная графика с фильмами1
Мифы, которые навязал нам кинематограф2
Тест: вы москвич или «понаехавший»?131
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение