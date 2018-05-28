Добычей вора стали лапы чудовища

В Красногорске похищен театральный реквизит

Необычное преступление совершено в Красногорске. Неизвестный злоумышленник похитил лапы чудовища. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел возле усадьбы «Знаменское-Губайлово», где проходила репетиция школьного спектакля. Один из юных актеров ненадолго оставил реквизит — джамперы, обклеенные мехом — на скамейке возле ДК. Один из прохожих благополучно прихватил их с собой. Его сейчас ищут преподаватели театра.

Родители школьников в отчаянии. По их словам, из-за отсутствия важного реквизита сейчас у них срываются концерты.