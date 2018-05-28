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Добычей вора стали лапы чудовища
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Добычей вора стали лапы чудовища 

Вечерняя Москва 50 минут назад
В Красногорске похищен театральный реквизит
Необычное преступление совершено в Красногорске. Неизвестный злоумышленник похитил лапы чудовища. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
Инцидент произошел возле усадьбы «Знаменское-Губайлово», где проходила репетиция школьного спектакля. Один из юных актеров ненадолго оставил реквизит — джамперы, обклеенные мехом — на скамейке возле ДК. Один из прохожих благополучно прихватил их с собой. Его сейчас ищут преподаватели театра.
Родители школьников в отчаянии. По их словам, из-за отсутствия важного реквизита сейчас у них срываются концерты.
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