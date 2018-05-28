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Воспитанники «Дружбы» показали спектакль «Алые паруса»
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Воспитанники «Дружбы» показали спектакль «Алые паруса» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Премьера спектакля «Алые паруса» по мотивам произведения Александра Грина прошла в стенах местного культурного центра в субботу, 26 мая.
Участниками представления стали воспитанники Ведущего творческого коллектива города Москвы Детской театральной студии «Обыкновенное чудо». На сцене дома культуры «Дружба» ребята продемонстрировали знаменитую историю о любви девушки Ассоль и богатого наследника Артура Грэя. Как отметила художественный руководитель КЦ «Дружба» Татьяна Дадаева, благодаря декорациям и волнующей актерской игре ребятам удалось воспроизвести атмосферу быта в приморском городке, переданную Грином в своей повести.
— Все спектакли нашей театральной студии проходят на «ура». Красочные декорации, яркие, запоминающиеся костюмы, великолепная игра актеров — все это изюминка нашего коллектива. Стоит отметить, что все костюмы и декорации ребята делают своими руками, — добавила Татьяна Дадаева.
Фото: КЦ «Дружба».
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