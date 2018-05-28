Воспитанники «Дружбы» показали спектакль «Алые паруса»

Премьера спектакля «Алые паруса» по мотивам произведения Александра Грина прошла в стенах местного культурного центра в субботу, 26 мая.

Участниками представления стали воспитанники Ведущего творческого коллектива города Москвы Детской театральной студии «Обыкновенное чудо». На сцене дома культуры «Дружба» ребята продемонстрировали знаменитую историю о любви девушки Ассоль и богатого наследника Артура Грэя. Как отметила художественный руководитель КЦ «Дружба» Татьяна Дадаева , благодаря декорациям и волнующей актерской игре ребятам удалось воспроизвести атмосферу быта в приморском городке, переданную Грином в своей повести.

— Все спектакли нашей театральной студии проходят на «ура». Красочные декорации, яркие, запоминающиеся костюмы, великолепная игра актеров — все это изюминка нашего коллектива. Стоит отметить, что все костюмы и декорации ребята делают своими руками, — добавила Татьяна Дадаева.

Фото: КЦ «Дружба».