В Оренбурге представили благотворительный мюзикл про Пеппи Длинныйчулок

Благотворительный фонд «Необыкновенное чудо» и студия развития личности «Таланты» представили в Оренбурге новый спектакль для детей «Пепилотта Лонгструм». Премьерный показ мюзикла состоялся в воскресенье, 27 мая.

Постановка повествует о приключениях шведской девочки Пеппи Длинныйчулок, которая живет на вилле в небольшом городе вместе со своей мартышкой Господином Нильсоном. Пеппилота — дочь капитана Эфраима Лнргстурма, от которого она унаследовала чемодан с золотом и фантастическую физическую силу, позволяющую ей поднимать на руки собственную лошадь. Несмотря на свое упрямство, Пеппи добра, самоотверженна и благородна.

Спектакль о приключениях Пеппи Длинныйчулок пройдет в Оренбурге с 28 мая по 2 июня в рамках благотворительного марафона «От сердца к сердцу». Все собранные средства будут направлены на помощь нуждающимся семьям Оренбургской области.

Напомним, 14 и 15 мая в Оренбурге прошел благотворительный спектакль «Необыкновенное чудо». В финальном спектакле фонда были собраны самые яркие моменты из всех предыдущих постановок с участием известных людей области.

Расписание мюзикла для детей «Пепилотта Лонгструм»:

28 — 31 мая 2018 — 12:00; 15:00; 18:30;

1 июня 2018 — 13:30; 17:00;

2 июня 2018 — 10:30; 13:30; 17:00.

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону 96-77-07.

Место проведения: ДК «Строитель» (ул. Карагандинская, 37а).