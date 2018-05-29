Имена Темирканова и Богачевой появятся на Аллее звезд в Петербурге

"Торжественная церемония приурочена к вручению премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства. В 2018 году почетного звания обладателей золотых звезд удостоены лауреаты премии — советский и российский дирижер, педагог, профессор, художественный руководитель Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народный артист СССР Юрий Темирканов и российская оперная певица, народная артистка СССР Ирина Богачева", — говорится в сообщении пресс-службы.

Оба обладателя «звезд» — почетные граждане Санкт-Петербурга, музыкальные деятели с мировым именем. Юрию Темирканову в нынешнем году исполняется 80 лет, из которых три десятилетия он руководит заслуженным коллективом России — академическим симфоническим оркестром филармонии. Он является основателем одного из крупнейших петербургских музыкальных праздников — международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». Творческий путь Ирины Богачевой многие десятилетия связан с Кировским-Мариинским театром. Профессор Богачева возглавляет кафедру сольного пения Санкт-Петербургской консерватории, является основательницей международного конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург».

"Аллея звезд" открылась в Петербурге 7 ноября 2016 года. Обладателями первых звезд стали художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы, народный артист России Лев Додин и художественный руководитель Академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман

Закладка плит на «Аллее звезд» входит в программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города.