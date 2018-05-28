Монтсеррат Кабалье везет в Москву юбилейную программу

МОСКВА, 28 мая. / ТАСС /. Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье 6 июня исполнит в Москве «программу— сюрприз» для поклонников в рамках мирового турне в честь своего 85-летия, сообщили в понедельник в пресс-службе Государственного Кремлевского дворца, где состоится концерт.

"Эта программа для меня особенная тем, что юбилейная, а в юбилеи принято подводить некоторые итоги. Прозвучит все то, что мне очень дорого и близко, как я именно в данный период чувствую творчество. Я не хочу раскрывать все тайны, очень надеюсь на то, что моим поклонникам понравятся те сюрпризы, которые их ожидают на моем концерте", — процитировали организаторы Кабалье.

Вместе с оперной дивой на сцену выйдут ее дочь, сопрано Монтсеррат Марти, тенор Джорди Галан, а также российские друзья певицы.

Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене нью-йоркского Карнеги-холл. Всего в репертуаре певицы свыше 125 оперных партий. Кабалье отмечена несколькими премиями «Грэмми», в том числе за лучшее вокальное соло (1969).