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Монтсеррат Кабалье везет в Москву юбилейную программу
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Монтсеррат Кабалье везет в Москву юбилейную программу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье 6 июня исполнит в Москве «программу— сюрприз» для поклонников в рамках мирового турне в честь своего 85-летия, сообщили в понедельник в пресс-службе Государственного Кремлевского дворца, где состоится концерт.
"Эта программа для меня особенная тем, что юбилейная, а в юбилеи принято подводить некоторые итоги. Прозвучит все то, что мне очень дорого и близко, как я именно в данный период чувствую творчество. Я не хочу раскрывать все тайны, очень надеюсь на то, что моим поклонникам понравятся те сюрпризы, которые их ожидают на моем концерте", — процитировали организаторы Кабалье.
Вместе с оперной дивой на сцену выйдут ее дочь, сопрано Монтсеррат Марти, тенор Джорди Галан, а также российские друзья певицы.
Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене нью-йоркского Карнеги-холл. Всего в репертуаре певицы свыше 125 оперных партий. Кабалье отмечена несколькими премиями «Грэмми», в том числе за лучшее вокальное соло (1969).
Первые гастроли оперной дивы в Москве состоялись в 1974 году с партией Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини. После этого певица не раз приезжала в Россию. Кабалье роднит с РФ то, что в Санкт-Петербурге у нее есть родственники по материнской линии, которые были вывезены в Советский Союз во время гражданской войны в Испании в 1930-е годы.
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