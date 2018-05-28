Юбилейный творческий вечер Заслуженного артиста РФ Игоря Кораллова состоится 8 июня в ТЮЗе

Юбилейный творческий вечер Заслуженного артиста РФ, профессора Нижегородской консерватории им. Глинки, директора Нижегородского музыкального училища им. Балакирева, лауреата премии Нижнего Новгорода Игоря Кораллова состоится 8 июня в нижегородском Театре юного зрителя. Об этом сообщили в Нижегородском музыкальном училище им. Балакирева.

Как отмечается в сообщении, Игорь Кораллов является художественным руководителем всемирно известного ансамбля «Нижегородский сувенир», основателем ансамбля ударных инструментов ННГК им. Глинки, инициатором множества творческих проектов в области искусства, организатором конкурсов и фестивалей.