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Юбилейный творческий вечер Заслуженного артиста РФ Игоря Кораллова состоится 8 июня в ТЮЗе
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Юбилейный творческий вечер Заслуженного артиста РФ Игоря Кораллова состоится 8 июня в ТЮЗе 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
Юбилейный творческий вечер Заслуженного артиста РФ, профессора Нижегородской консерватории им. Глинки, директора Нижегородского музыкального училища им. Балакирева, лауреата премии Нижнего Новгорода Игоря Кораллова состоится 8 июня в нижегородском Театре юного зрителя. Об этом сообщили в Нижегородском музыкальном училище им. Балакирева.
Как отмечается в сообщении, Игорь Кораллов является художественным руководителем всемирно известного ансамбля «Нижегородский сувенир», основателем ансамбля ударных инструментов ННГК им. Глинки, инициатором множества творческих проектов в области искусства, организатором конкурсов и фестивалей.
В рамках юбилейного концерта пройдут выступления нижегородских коллективов: ансамбля солистов «Нижегородский сувенир», «Ансамбля ударных инструментов» Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки; Нижегородского губернского оркестра. На сцене ТЮЗа выступят вокалисты: Майя Балашова, Виктор Ряузов и наш гость из Санкт-Петербурга Михаил Луконин.
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