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Большой кукольный праздник в Образцовском парке
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Большой кукольный праздник в Образцовском парке 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 52 минуты назад
Международный день защиты детей в Государственном aкадемическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова всегда отмечается торжественно. Великий кукольник посвятил свою жизнь, свое творчество детям. И именно Сергей Владимирович Образцов стал единственным в нашей стране Кавалером Ордена Улыбки. А особенность этой награды заключается в том, что претендента выбирают сами дети, причем не просто называют имя, а должны обосновать свое предложение и доказать, что именно этот человек достоин стать Кавалером этого самого необычного ордена на свете.
В этом году москвичи и гости столицы получили полноценный парк, о котором так долго мечтал Сергей Образцов. На его «премьере» выступят главные куклы страны — горои любимой передачи «Спокойной ночи, малыши».
Именно Сергей Образцов говорил о необходимости создания специальной кукольной передачи на телевидении. В 1964 году впервые вышла программа «Спокойной ночи, малыши». Куклы делались в прославленных мастерских театра, а роли исполняли артисты труппы. Роль Тепы играла Наталья Образцова — дочь Сергея Владимировича.
1 июня праздник будут вести Оксана Чабанюк (Хрюша) и Андрей Нечаев (Филя) — ведущие артисты театра, получившие недавно звание заслуженных. Режиссер праздника — Екатерина Образцова — внучка Мастера. Приветствовать гостей будут гостеприимные хозяева — директор Театра — Ирина Корчевникова и Председатель совета директоров телекомпании «Класс» Александр Митрошенков.
Каждый ребенок, пришедший на праздник в «Образцовский» сад, сможет не только увидеть любимых кукол, но и поиграть с ними, принять участие в веселом концерте с зажигательной музыкой, играми и песнями. В живом исполнении прозвучат песни из любимых всеми фильмов и мультфильмов. Также детей ждут различные конкурсы. В конце праздника в небо отпустят огромную связку шаров и корзинку, в которую можно будет положить написанные пожелания всем детям планеты.
Программа мероприятия:
13.30-14.00 Встреча юных гостей и их родителей на входе в сад 14.00-14.30 Сбор гостей на центральной площадке, фанфары, краткие поздравительные выступления почетных гостей и организаторов 14.30-15.15 Концертная программа, интерактив со зрителями 15.20-15.40 Церемония запуска шаров
Вход свободный.
Аккредитация СМИ (до 31 мая): shura07@mail.ru
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