Маликов поблагодарил Воробьева за поддержу культурных программ в Подмосковье

Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за активную поддержку культурных программ, реализуемых в Подмосковье.

В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«Это решение крайне ответственное. Я далекий человек от политики и от экономики, но я вижу, насколько сложно сегодня руководить таким регионом, как Подмосковье. Что касается Андрея Юрьевича, очень приятно, что он достаточно активно поддерживает культурные программы. Когда я узнал эту новость, я сразу вспомнил о предстоящем моем выступлении на фестивале, который будет в Клину, где у меня будет возможность представить свой спектакль «Перевернуть игру», — сказал Маликов.

Он подчеркнул, что уже много лет связан с культурными программами в Подмосковье.

«У меня есть просветительская благотворительная миссия — творческая встреча с детьми, которая называется «Уроки музыки». Я объехал много небольших подмосковных городов, в том числе 22 мая я был в городе Лыткарино, встречался в детской музыкальной школе с талантливыми лыткаринскими детишками», — отметил композитор.