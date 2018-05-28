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Маликов поблагодарил Воробьева за поддержу культурных программ в Подмосковье
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Маликов поблагодарил Воробьева за поддержу культурных программ в Подмосковье 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за активную поддержку культурных программ, реализуемых в Подмосковье.
В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.
«Это решение крайне ответственное. Я далекий человек от политики и от экономики, но я вижу, насколько сложно сегодня руководить таким регионом, как Подмосковье. Что касается Андрея Юрьевича, очень приятно, что он достаточно активно поддерживает культурные программы. Когда я узнал эту новость, я сразу вспомнил о предстоящем моем выступлении на фестивале, который будет в Клину, где у меня будет возможность представить свой спектакль «Перевернуть игру», — сказал Маликов.
Он подчеркнул, что уже много лет связан с культурными программами в Подмосковье.
«У меня есть просветительская благотворительная миссия — творческая встреча с детьми, которая называется «Уроки музыки». Я объехал много небольших подмосковных городов, в том числе 22 мая я был в городе Лыткарино, встречался в детской музыкальной школе с талантливыми лыткаринскими детишками», — отметил композитор.
В подмосковном Клину с 5 по 11 июня пройдет IV Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Несколько событий фестивальной афиши адресованы семейной аудитории, так Дмитрий Маликов привезет в Клин свой спектакль «Перевернуть игру», Московская областная филармония представит свой новый спектакль «Ваня и крокодил», а Московский оркестр для детей и юношества под управлением Ивана Рудина вместе с актрисой Анной Большовой специально для фестиваля подготовили литературно-музыкальную композицию по детской классике.
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