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Онкобольная звезда «Молодежки» описала жизнь с жуткой болезнью
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Онкобольная звезда «Молодежки» описала жизнь с жуткой болезнью 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Актера Владимир Стержаков тщательно следит за своим здоровьем. Тяжелый недуг не позволяет артисту наплевательски относится к себе.
В интервью 58-летний Владимир признался, что последние несколько лет отказывает себе в сладком, мучном и жирном. Всем вредным продуктам актер нашел замену. К примеру, вместо сахара Стержаков употребляет мед.
"Конфеток мне после спектаклей в театре дарят много, подозреваю, что они очень вкусные, бывают даже со спиртным. Я держу себя в руках, но, признаюсь, когда смотрю на сладкое, у меня скулы сводит со страшной силой!", — поделился артист.
"Мед — моя слабость, страсть, любовь на всю оставшуюся жизнь! Я его обычно покупаю у одного своего знакомого пасечника. Он живет на Алтае, но иногда приезжает в Москву… Я его добавляю в кофе, а также супруга кладет его в кашки, которые готовит мне по утрам", — добавила звезда сериала «Молодежка».
Помимо здорового питания, Владимир Стержаков регулярно посещает бассейн и очень любит пешие прогулки. Также артист не прочь постоять у плиты. Для любимой жены Аллы и двоих сыновей актер часто готовит что-нибудь вкусненькое, особенно хорошо у него получаются первые блюда.
"Я считаю, что готовить надо с душой, не отвлекаясь ни на что, — уверен актер. — Поэтому я стараюсь делать это тогда, когда никого нет на кухне. Обычно возле меня сидит только моя собачка породы джек-рассел-терьер, она провожает взглядом каждое движение, которое я совершаю", — поделился артист с Sobesednik.ru.
Добавим, что совсем недавно Владимир рассказал о своей болезни программе Андрея Малахова «Прямой эфир» телеканала «Россия 1». По словам, Стержакова с 2016 года он борется с раком брюшной полости. Он уже перенес шесть оперативных вмешательств. Больше всего актер боится стать овощем в результате болезни и стать обузой для своей семьи, он заявил, что не допустит такого исхода, он даже готов оборвать жизнь самостоятельно.
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