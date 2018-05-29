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Опубликовано расписание фестиваля «Дикая мята»
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Опубликовано расписание фестиваля «Дикая мята» 

Ридус 38 минут назад
Фото: МедиаРязань
Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который пройдет в Тульской области с 9 по 11 мая, обнародовал расписание выступлений артистов. Так, хедлайнерами 9 июня станут Milky Chance, The Hatters и Lucille Crew Foundations. Ночь отдана на откуп любителям электроники. Для них как следует зажгут Mujuice, Oligarkh и Horja.
Второй день фестиваля — 10 июня — обещает быть не менее интересным. На сцену поднимутся Земфира, Mgzavrebi, Браво, Валентин Стрыкало и The Paz Band.
Среди выступаюющих 11 июля — Brainstorm (Латвия), 25/17, Brothers Moving (Дания) и Animal ДжаZ. За три дня на четырех сценах пройдут концерты более, чем 70 артистов из 10 стран мира. Полное расписание опубликовано на официальном сайте «Дикой мяты».
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