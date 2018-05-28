«Я вижу, как меняется Подмосковье, и это мне нравится»: Князев поделился мнением о выдвижении Воробьева на второй срок

«Самое главное, если Андрей Юрьевич выдвигает себя, то, значит, чувствует в себе силы продолжать заниматься тем, чем он занимался. Со своей стороны, как человек, видящий то, что делается в Подмосковье, я вижу много позитивных сторон, и они мне нравятся. Мне много приходится ездить, я недавно был в Зарайске, в Орехово-Зуеве, я езжу на дачу через Химки в Лобню, я вижу, как там благоустраиваются территории. Я вижу, как Химки, когда по улице Маяковского проезжаешь, становятся краше, я вижу, как у нас в Лобне пытаются сделать дорогу. Мы загнаны там были — с одной стороны переезд и с одной стороны въезд на Шереметьево . И сейчас там дорога делается и спасибо ему большое», — Евгений Князев, российский актер театра, кино и телевидения, народный артист РФ.

Князев дважды был председателем премии «Наше Подмосковье». По его словам, с помощью Андрея Юрьевича было вовлечено огромное количество людей для создания собственных проектов.

«Меня удивляет, радует, что есть огромное количество людей, которые проявляют свои творческие возможности для того, чтобы что-то сделать для своего дома, для своего района, для своего муниципалитета. И однажды я был на вручении премии «Наше Подмосковье», я видел воодушевление этих людей, которые приехали на встречу с Воробьевым, который вручал им премии. Поэтому я за то, чтобы человек продолжал и работал, тем более он находится в системе этих координат», — Евгений Князев, российский актер театра, кино и телевидения, народный артист РФ.