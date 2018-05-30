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Карнавальное шествие в честь Дня защиты детей состоится в Измайлове
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Карнавальное шествие в честь Дня защиты детей состоится в Измайлове 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
В первый день лета, 1 июня, Центр культуры и спорта «Измайлово» проведет для юных жителей района праздничную спортивно-развлекательную программу. Детвора примет участие в подвижных играх и спортивных эстафетах. Для малышей будут работать батут и сухие бассейны.
Кроме того на сцене, установленной на бульваре напротив Театра мимики и жеста, будет сыгран спектакль ростовых кукол «Волшебная дудочка», который завершится карнавальным шествием сказочных героев. А дети постарше смогут посетить мастер-классы прикладных и художественных студий ЦКС «Измайлово».
Также в этот день состоится большой праздничный концерт — перед зрителями выступят лучшие измайловские коллективы и солисты.
Начало программы в 16:30. Адрес: Измайловский бульвар, напротив Театра мимики и жеста.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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