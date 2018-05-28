Финал «Филатов-феста» пройдет 7 июня в Москве

Финал поэтического фестиваля «Филатов-фест» состоится 7 июня в 20:00 в театре «Содружество актеров Таганки». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что за звание лучшего поборются 10 молодых поэтов. В состав жюри войдут известные деятели культуры, поэты, актеры, режиссеры и литературные критики. Председатель жюри — литературовед, поэт, доктор филологических наук Игорь Волгин . Также вручат приз зрительских симпатий.

«Филатов-фест» — уникальная возможность для молодых поэтов заявить о себе. Наиболее талантливые и активные участники становятся актерами Московского театра поэтов, созданного в 2014 году поэтом и режиссером Владом Маленко. Каждый год издается книга со стихами поэтов-финалистов. Свои подборки стихотворений делают и профильные издания.

Организованный в 2014 году впервые, Всероссийский фестиваль молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов-фест» проходит в четвертый раз. Он посвящен культурному наследию Леонида Филатова. Главная цель фестиваля — найти молодых талантливых поэтов в разных регионах России и в других странах.

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