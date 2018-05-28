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Валентин Гафт рассказал о своем состоянии
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Валентин Гафт рассказал о своем состоянии 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Актер Валентин Гафт рассказал о состоянии своего здоровья, передает РЕН ТВ.
Ранее на сайте театра «Современник» появилась информация о том, что один из спектаклей с участием Гафта переносится в связи с болезнью актера.
"Информация соответствует действительности. Я неважно себя чувствую, но не до такой степени, чтобы не играть, я не играю просто это чисто физически, это не имеет отношения к каким-то страшным болезням", — сообщил Гафт.
Он отметил, что паниковать из-за его состояния не стоит.
Ранее сообщалось, что Валентин Гафт появился на телевидении в инвалидном кресле.
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