Валентин Гафт рассказал о своем состоянии

Ранее на сайте театра «Современник» появилась информация о том, что один из спектаклей с участием Гафта переносится в связи с болезнью актера.

"Информация соответствует действительности. Я неважно себя чувствую, но не до такой степени, чтобы не играть, я не играю просто это чисто физически, это не имеет отношения к каким-то страшным болезням", — сообщил Гафт.

Он отметил, что паниковать из-за его состояния не стоит.

Ранее сообщалось, что Валентин Гафт появился на телевидении в инвалидном кресле.