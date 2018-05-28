Немцы из театра «Ателье» показали Россию

В областном центре прошли гастроли немецкого театра «Ателье». В рамках культурного обмена городов-партнеров Самара-Штутгарт артисты из Германии подарили зрителям сразу две постановки — современная драма. На одном из спектаклей побывала наша съемочная группа и попыталась понять, какой он — идеальный артист.

Вся жизнь, как дискотека. Нас по-разному миксует, сталкивает друг с другом, но мы продолжаем отплясывать, что есть силы. Именно так, по мнению создателей спектакля «Русская дискотека» можно понять его суть. На сцене театра «Самарская площадь» — актеры немецкого театра «Ателье». 4 человека и около 20 ролей. Действие спектакля начинается в перестроечной Москве. Два молодых человека узнают из телепередачи, как же хорошо жить на Западе. Перебираются в Берлин, где и начинаются их приключения. И вокруг всего этого звучит музыка, в том числе, русская популярная.

Играют на немецком, с примесью русского и ломаного английского. Впрочем, все понятно. «Ателье» — самый маленький театр Штутгарта, без постоянной труппы. Художественный руководитель театра — Владислав Граковский творит за рубежом много лет, сам родом из России, и даже когда-то работал в самарском драмтеатре.

Планируется, что в сентябре уже театр «Самарская площадь» отправится с ответным культурным визитом в Германию.