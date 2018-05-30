Впервые в Новосибирске покажут театр на воде 

5 июня состоится премьера кукольной сказки «Путешествие по волнам» на теплоходе. Новосибирский Областной Театр Кукол совместно с ООО «Речфлот» создал уникальную программу для детей.
В кукольном представлении царица реки Обь Обинушка, сошедшая со страниц сказки новосибирского писателя Владимира Шамова, дарит волшебный Кораблик, который отправится в плавание вместе с пассажирами. А судно делает остановки у пристани с чудными названиями.
На каждой пристани путешественников будут ждать встреча с героями сказки. Программа рекомендуется для детей от 3 до 12 лет и будет показана на теплоходе по вторникам и четвергам в 11-30. Автор программы и режиссер — заслуженная артистка РФ Ольга Гущина. Художники заслуженный работник культуры РФ Александр Корытный, Роман Ватолкин. Музыкальное оформление — Владимир Натанзон. Все роли исполняют артисты-кукловоды: Дарья Савина и Ева Белоглазова. Теплоход отправляется с пристани «Речной Вокзал», сообщает пресс-служба Новосибирского Областного Театра Кукол.