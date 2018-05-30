Впервые в Новосибирске покажут театр на воде

5 июня состоится премьера кукольной сказки «Путешествие по волнам» на теплоходе. Новосибирский Областной Театр Кукол совместно с ООО «Речфлот» создал уникальную программу для детей.

В кукольном представлении царица реки Обь Обинушка, сошедшая со страниц сказки новосибирского писателя Владимира Шамова , дарит волшебный Кораблик, который отправится в плавание вместе с пассажирами. А судно делает остановки у пристани с чудными названиями.