Актриса театра и кино Таисия Пискунова проведет открытое занятие по актерскому мастерству в библиотеке №133

В среду, 30 мая, на базе библиотеки № 133 на Братиславской улице актриса театра и кино Таисия Пискунова проведет для детей и подростков открытое занятие по актерскому мастерству.

— Мастер-класс рассчитан на участников от 7 до 17 лет, — отметили организаторы.

Ведущая проведет игры на развитие общения, внимания, взаимодействия, фантазии и эмоций.

Начало — в 18.00 по адресу: ул. Братиславская д.19, корп. 1, станция метро «Братиславская».

Участие бесплатное, но строго по записи: 8 (495) 346-91-10. (то)