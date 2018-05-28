Ещё
Актриса театра и кино Таисия Пискунова проведет открытое занятие по актерскому мастерству в библиотеке №133
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Актриса театра и кино Таисия Пискунова проведет открытое занятие по актерскому мастерству в библиотеке №133 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
В среду, 30 мая, на базе библиотеки № 133 на Братиславской улице актриса театра и кино Таисия Пискунова проведет для детей и подростков открытое занятие по актерскому мастерству.
— Мастер-класс рассчитан на участников от 7 до 17 лет, — отметили организаторы.
Ведущая проведет игры на развитие общения, внимания, взаимодействия, фантазии и эмоций.
Начало — в 18.00 по адресу: ул. Братиславская д.19, корп. 1, станция метро «Братиславская».
Участие бесплатное, но строго по записи: 8 (495) 346-91-10. (то)
Управа района Марьино: последние новости
В Культурном центре на Люблинской пройдет творческая встреча с представителями мастерской театра и кино «Артцех» Историю героического польского педагога Януша Корчака рассказали в районе Марьино Премьера спектакля «Яблоко раздора» состоялась в библиотеке №133
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино10
Мифы, которые навязал нам кинематограф3
Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала9
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?131
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение