В «Ленкоме» пройдет вечер в память об Александре Абдулове

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости . В день рождения Александра Абдулова, которому 29 мая исполнилось бы 65 лет, в его родном московском театре «Ленком» пройдет вечер памяти артиста.

Как сообщили в пресс-службе театра, в вечере слово об актере скажет художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров , выступят коллеги и друзья Абдулова.

Театральная жизнь Абдулова более 30 лет была неразрывно связана с «Ленкомом», куда его в 1974 году, заметив в дипломном спектакле, пригласил Захаров. Абдулов дебютировал на сцене «Ленкома» сразу в главной роли в спектакле «В списках не значился» по повести Бориса Васильева

И потом в течение всей своей ленкомовской жизни актер сыграл много разноплановых ролей. В числе его работ — Хоакин в спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», Фернандо Лопес и Человек театра в «Юноне» и «Авось», Никита в «Жестоких играх», Верховенский в «Диктатуре совести», Лаэр в «Гамлете», Менахем в «Поминанльной молитве», Кочкарев в «Женитьбе» и многие другие.

Абдулов снимался в фильмах, созданных Захаровым на телевидении. В их числе такие до сих пор востребованные и любимые, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Всего же на счету Абудулова более сотни картин.