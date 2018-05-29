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В «Ленкоме» пройдет вечер в память об Александре Абдулове
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В «Ленкоме» пройдет вечер в память об Александре Абдулове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В день рождения Александра Абдулова, которому 29 мая исполнилось бы 65 лет, в его родном московском театре «Ленком» пройдет вечер памяти артиста.
Как сообщили в пресс-службе театра, в вечере слово об актере скажет художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, выступят коллеги и друзья Абдулова.
Вспоминают, читают и поют в честь Абудулова — Сергей Степанченко, Александр Збруев, Иван Агапов, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Игорь Миркурбанов, Алла Юганова, Александра Волкова, Анна Зайкова, Инна Пиварс и другие. На сцене вместе с артистами будет и дочка Александра Гавриловича — Евгения.
Своими воспоминаниями о работе с Абдуловым поделятся Сергей Соловьев и Александр Адабашьян.
Театральная жизнь Абдулова более 30 лет была неразрывно связана с «Ленкомом», куда его в 1974 году, заметив в дипломном спектакле, пригласил Захаров. Абдулов дебютировал на сцене «Ленкома» сразу в главной роли в спектакле «В списках не значился» по повести Бориса Васильева.
И потом в течение всей своей ленкомовской жизни актер сыграл много разноплановых ролей. В числе его работ — Хоакин в спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», Фернандо Лопес и Человек театра в «Юноне» и «Авось», Никита в «Жестоких играх», Верховенский в «Диктатуре совести», Лаэр в «Гамлете», Менахем в «Поминанльной молитве», Кочкарев в «Женитьбе» и многие другие.
Абдулов снимался в фильмах, созданных Захаровым на телевидении. В их числе такие до сих пор востребованные и любимые, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Всего же на счету Абудулова более сотни картин.
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