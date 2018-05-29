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Международный театральный фестиваль «Радуга» открывается в петербургском ТЮЗе
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Международный театральный фестиваль «Радуга» открывается в петербургском ТЮЗе 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный театральный фестиваль «Радуга» стартует во вторник в ТЮЗе имени Александра Брянцева в Санкт-Петербурге при участии артистов из десяти стран Европы и Азии. Фестиваль откроет спектакль «Память и море» Театра Турски из Марселя, сообщила директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.
"Наши французские коллеги привезли спектакль Ришара Мартена по текстам поэта, певца и композитора Лео Ферре, где важную роль играет музыка. Партнерами марсельской труппы выступят музыканты Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика» под руководством маэстро Александра Канторова", — сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС Лаврецова.
Она добавила, что 19-й фестиваль «Радуга» отличает «активное участие женщин-режиссеров». Так, в этом амплуа впервые в Петербурге предстанет популярная киноактриса Юлия Пересильд, которая поставила чеховскую «Каштанку» с молодыми артистами Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Ирина Брук, дочь классика мирового театра Питера Брука, предложит петербургским зрителям свое прочтение «Бури» Уильяма Шекспира, которое она поставила в Национальном театре Ниццы. Литовский государственный Малый театр Вильнюса привезет спектакль «Горемыка и благодетель» Паулины Пуките в постановке Габриэле Туминайте — современную версию «Униженных и оскорбленных».
Свои прочтения классики покажут на фестивале венгерский режиссер Виктор Бодо, поставивший в Будапеште «Записки сумасшедшего» Николая Гоголя, Оскарас Коршуновас из Литвы, чью постановку спектакля «Мера за меру» по Уильяму Шекспиру представит Варшавский драматический театр, и румынский режиссер Калин Мокау со спектаклем «Путешествие на Запад» в Китайском национальном театре для детей (Пекин). Закроет фестиваль 4 июня спектакль Уланбека Баялиева, поставившего «Зимнюю сказку» Уильяма Шекспира в Петербургском ТЮЗе.
С новыми работами приглашены на «Радугу» театры из Белоруссии, Италии, Эстонии. На фестивале появилась специальная программа «Студенты! Студенты! Студенты!», где выступят воспитанники Российского государственного института сценических искусств и Академии музыки и исполнительских искусств из Братиславы.
Как отметила Светлана Лаврецова, идея фестиваля состоит в том, чтобы «позиционировать искусство для молодежи как высокохудожественное и актуальное». Особое внимание «Радуга» уделяет дополнительной программе: ежегодно в рамках форума проходят семинары, мастер-классы и конференции, на которых исследуются актуальные вопросы современного театрального искусства для молодежи, изучаются явления национальной драматургии и мировых театральных школ.
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