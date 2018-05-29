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Участники Всемирного парамузыкального фестиваля встретились с российской Снегурочкой
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Участники Всемирного парамузыкального фестиваля встретились с российской Снегурочкой 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Ревизор.ru
КОСТРОМА, 29 мая. /ТАСС/. Участники Х Всемирного парамузыкального фестиваля приехали в Кострому и встретились с российской Снегурочкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Костромской области.
"Артисты уже приехали в Кострому, сейчас они находятся в резиденции Снегурочки. После этого их ждет экскурсия по городу, а уже завтра начнутся официальные мероприятия фестиваля. Сегодня мы встречаем гостей", — рассказала собеседница агентства.
Завтра гостей ждет круглый стол «Реабилитация средствами искусства» в Костромском историко-архитектурном музее-заповеднике и посещение открытой тренировки параспортсменов. 31 мая в Костромском драматическом театре имени А. Н. Островского состоится большой концерт фестиваля, он откроет юбилейный год.
В фестивале принимают участие одаренные дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России. В этом году организаторы расширили программу — первый концерт фестиваля состоится в Костроме в мае, далее будут концерты в разных городах России, заключительный концерт состоится в декабре в Москве.
В мероприятиях фестиваля в Костроме примут участие около 40 артистов из 13 регионов, а также из Белоруссии. Всего в концертной программе 25 номеров. Самой юной участнице девять лет, это слабовидящая девочка Александра Субботина из Костромы, на концерте она прочтет стихи о родном крае. Еще одна маленькая участница — 11-летняя костромичка Варвара Саранская, она выступит на концерте в технике жестового пения.
Всемирный (ранее — международный) парамузыкальный фестиваль был учрежден в 2009 году. Он проводится в десятый раз. За все время существования фестиваля в нем приняли участие представители 44 субъектов РФ и семи стран мира: Аргентины, Белоруссии, Испании, Италии, Китая, США, Чехии. В этом году мероприятия начнутся в мае в Костроме, завершится юбилейный фестиваль большим концертом в декабре в Москве.
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