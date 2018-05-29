Юбилейный Всемирный парамузыкальный фестиваль стартует в Костроме

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая. / ТАСС /. Одаренные дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России во вторник прибудут в Кострому, где стартует юбилейный, десятый, Всемирный парамузыкальный фестиваль. Торжественный прием гостей состоится в резиденции Снегурочки. Об этом ТАСС рассказал режиссер фестиваля, декан театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств, профессор Игорь Востров

"Участники фестиваля завтра приезжают в Кострому, их примут в резиденции Снегурочки. Это начало парамузыкального фестиваля этого года. 31 мая состоится большой концерт в Костромском драматическом театре имени А. Н. Островского. В этом году мы расширили программу и начинаем в Костроме в мае, далее будут концерты в разных городах России, заключительный концерт состоится в декабре в Москве", — сказал Востров.

В мероприятиях фестиваля в Костроме примут участие около 40 артистов из 13 регионов, а также из Белоруссии. Всего в концертной программе 25 номеров. Самой юной участнице 9 лет, это слабовидящая девочка Александра Субботина из Костромы, на концерте она прочтет стихи о родном крае. Еще одна маленькая участница — 11-летняя костромичка Варвара Саранская, она выступит на концерте в технике жестового пения.

Все участники концерта прошли конкурсный отбор. Сопровождать их выступление на сцене будут Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна, ансамбль народных инструментов «Русский стиль», студенты Костромского областного колледжа культуры, областного музыкального колледжа и другие творческие коллективы.

Всемирный (ранее — международный) парамузыкальный фестиваль был учрежден в 2009 году. Он проводится в десятый раз. За все время существования фестиваля в нем приняли участие представители 44 субъектов РФ и семи стран мира: Аргентины, Белоруссии, Испании, Италии, Китая, США, Чехии. В этом году мероприятия начнутся в мае в Костроме, завершится юбилейный фестиваль большим концертом в декабре в Москве.