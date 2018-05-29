Ещё
В САО прошел конкурс фестивального движения «Созвездие детских талантов» — «Мелодия весны»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В САО прошел конкурс фестивального движения «Созвездие детских талантов» — «Мелодия весны» 

Префектура САО города Москвы 15 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
27 мая завершился ещё один грандиозный конкурс фестивального движения «Созвездие детских талантов» — «Мелодия весны».
XV юбилейный фестиваль собрал 300 участников из многих городов России. В конкурсе также смогли показать свои таланты дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и социально незащищённых семей.
Становится все больше конкурсантов, которые принимают участие в фестивалях не первый раз. Виден профессиональный рост, приятно, что ребята и педагоги учитывают мнение и советы замечательных членов жюри.
В этот раз состав звёздного жюри был, как и каждый наш фестиваль, на высоте. Благодарим певца, актёра, композитора, продюсера — Владимира Брилёва; актёра театра и кино, члена союза кинематографистов — Павла Новикова; сценариста, режиссёра-постановщика музыкальных спектаклей — Инну Садыхову; заслуженного работника культуры М. О., педагога, хореографа-репетитора мюзиклов «Норд Ост» и «Веселые ребята», балетмейстера различных театральных и телевизионных проектов — Галиу Делятицкую.
На Гала-концерте зрители увидели самые яркие номера конкурса, а победители получили заслуженные награды: дипломы, медали, кубки, специальные призы и симпатии от жюри.
Обладателем Гран-при фестиваля «Мелодия весны» стала Театр-студия танца «Жар-Птица», Профессиональное содружество балетмейстеров «Танцевальное наследие Руси» в номинации «Народный танец», смешанная группа, г. Москва.
Организаторы выражают огромную благодарность партнёрам фестивального движения: Управе района Левобережный города Москвы, Ресурсному центру НКО Комитета общественных связей города Москвы, генеральному директору ООО «Компания ОРАНЖ» Молотковой Елене Владимировне, группе компаний «Сладкая сказка», благотворительному фонду «Детский мир», компании «Bercanasoft» и компании «netPrint».
Особая благодарность Президенту фестивального движения, заместителю председателя Правления благотворительного фонда «Созвездие детских талантов» — Марине Зурабовой за её нескончаемую энергию, энтузиазм, желание делать этот мир лучше и добрее и за бесценный вклад в творческое будущее подрастающего поколения.
Префектура САО города Москвы: последние новости
В Бескудниковском районе САО началась подготовка к строительству «стартового дома» по программе реновации В Центре культуры «Хорошевский» открыт киноклуб для всей семьи 28 мая в Центральной научной библиотеке им. Н. И. Железнова в САО откроется выставка, посвященная 175-летию со дня рождения К. А. Тимирязева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы, которые навязал нам кинематограф3
Самые глупые ляпы про русских в американском кино10
Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала10
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение