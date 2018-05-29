В САО прошел конкурс фестивального движения «Созвездие детских талантов» — «Мелодия весны»

27 мая завершился ещё один грандиозный конкурс фестивального движения «Созвездие детских талантов» — «Мелодия весны».

XV юбилейный фестиваль собрал 300 участников из многих городов России. В конкурсе также смогли показать свои таланты дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и социально незащищённых семей.

Становится все больше конкурсантов, которые принимают участие в фестивалях не первый раз. Виден профессиональный рост, приятно, что ребята и педагоги учитывают мнение и советы замечательных членов жюри.

В этот раз состав звёздного жюри был, как и каждый наш фестиваль, на высоте. Благодарим певца, актёра, композитора, продюсера — Владимира Брилёва ; актёра театра и кино, члена союза кинематографистов — Павла Новикова ; сценариста, режиссёра-постановщика музыкальных спектаклей — Инну Садыхову; заслуженного работника культуры М. О., педагога, хореографа-репетитора мюзиклов «Норд Ост» и «Веселые ребята», балетмейстера различных театральных и телевизионных проектов — Галиу Делятицкую.

На Гала-концерте зрители увидели самые яркие номера конкурса, а победители получили заслуженные награды: дипломы, медали, кубки, специальные призы и симпатии от жюри.

Обладателем Гран-при фестиваля «Мелодия весны» стала Театр-студия танца «Жар-Птица», Профессиональное содружество балетмейстеров «Танцевальное наследие Руси» в номинации «Народный танец», смешанная группа, г. Москва.

Организаторы выражают огромную благодарность партнёрам фестивального движения: Управе района Левобережный города Москвы, Ресурсному центру НКО Комитета общественных связей города Москвы, генеральному директору ООО «Компания ОРАНЖ» Молотковой Елене Владимировне, группе компаний «Сладкая сказка», благотворительному фонду «Детский мир», компании «Bercanasoft» и компании «netPrint».

Особая благодарность Президенту фестивального движения, заместителю председателя Правления благотворительного фонда «Созвездие детских талантов» — Марине Зурабовой за её нескончаемую энергию, энтузиазм, желание делать этот мир лучше и добрее и за бесценный вклад в творческое будущее подрастающего поколения.