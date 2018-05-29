В «Ленкоме» отметят 65-летие со дня рождения Александра Абдулова

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Вечер памяти народного артиста России Александра Абдулова (1953-2008), посвященный 65-летию со дня рождения замечательного актера, состоится во вторник в Московском театре «Ленком», сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Именно сегодня Александру Гавриловичу (Абдулову) исполнилось бы 65 лет, но судьбой ему было отпущено прожить всего 54 года", — сказал ТАСС директор «Ленкома» Марк Варшавер . «Прошло 11 лет, а мы по-прежнему любим и помним нашего замечательного товарища, великолепного актера и просто достойного человека. Это чувство разделяют с нами миллионы зрителей», — продолжил Варшавер.

Он также сообщил, что в программе участвует и 11-летняя дочь Абдулова — Женя. В завершении вечера прозвучит «Аллилуйя любви» из знаменитого спектакля «Юнона и Авось».

"Запись абдуловского вечера будет вести телеканал НТВ ", — проинформировал Варшавер, добавив, что трансляция состоится 1 июня.

Три десятка лет в «Ленкоме»

Вся жизнь Александра Абдулова была связана с «Ленкомом», куда он поступил в 1975 году после окончания ГИТИСа. За 30 с лишним лет актер создал галерею ярких незабываемых персонажей, был занят практически во всех самых известных спектаклях. Он играл в «Юноне и Авось» и «Жестоких играх», «Гамлете» и «Поминальной молитве», «Плаче палача» и «Затмении». Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, в свое время пригласивший Абдулова в театр, снимал актера и в своих популярных фильмах — в «Обыкновенном чуде», «Том самом Мюнхгаузене», «Формуле любви», «Убить дракона». Захаров очень ценил артиста, называя его «великим Абдуловым».

Абдулов постоянно был в делах. Играл в спектаклях, снимался в кино — на его счету около сотни кино— и телеролей. Наиболее яркие из них — в фильмах «Карнавал», «Место встречи изменить нельзя», «С любимыми не расставайтесь», «Самая обаятельная и привлекательная». Абдулов и сам выступал как режиссер, в течение нескольких лет возглавлял Московский Международный кинофестиваль, организовывал благотворительные акции и вечера. И все время строил оптимистичные планы.

О том, что Абдулов серьезно болен, стало известно неожиданно. В августе 2007 года он снимал собственный фильм «Гиперболоид инженера Гарина». Съемки проходили под Севастополем, в Балаклаве. Там у Абдулова обострилась язва желудка, он был срочно прооперирован. Вскоре его перевезли в Москву, а потом отправили в израильскую клинику, где актеру был поставлен страшный диагноз: рак легких четвертой стадии.

Четыре месяца артист сражался со смертельной болезнью. В последний раз на публике он появился 13 декабря 2007 года, когда президент России Владимир Путин вручил знаменитому актеру орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

3 января 2008 года Александра Абдулова не стало. Прощались ним на сцене родного «Ленкома». Но прежде состоялся православный обряд отпевания, который прошел в церкви Рождества Богородицы в Путинках, что по соседству с «Ленкомом». В свое время Абдулов участвовал в реставрации этой церкви, а в 2007 году крестил здесь свою новорожденную дочку Женечку.

Похоронен актер на центральной аллее Ваганьковского кладбища Москвы.