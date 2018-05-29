Июнь Театр мюзикла посвятит «Преступлению и наказанию»

5 июня начнется заключительный блок показов рок-оперы Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание» сезона 2017/2018 на сцене Московского театра мюзикла.

Постановка Андрея Кончаловского возвращается на сцену на Пушкинской площади всего на 12 показов, спектакль включен в официальную культурную программу чемпионата мира по футболу, и уже сейчас туристические компании активно бронируют билеты для групп: всем известно особенное отношение иностранцев к русской классике и Ф. М. Достоевскому в частности.

На сегодняшний день масштабное сценическое воплощение программного романа увидело свыше 110 тысяч зрителей — спектакль сыграли 105 раз. Рок-опера «Преступление и наказание» — это современное прочтение классического произведения: Андрей Кончаловский переносит героев романа в Петербург конца ХХ века, где героев, так же как и во времена Достоевского, мучают проблемы степени человеческой свободы, социальной справедливости, жертвенности и нравственного долга.

Музыка Эдуарда Артемьева, которую композитор начал писать более 30 лет назад, представляет собой полифоническое полотно, сочетающее разнообразные жанры — от народных мотивов до арт-рока.

«Сложнейший философский материал, требующий колоссального исполнительского таланта, — говорит о постановке режиссер Андрей Кончаловский, — тут нельзя ошибиться, тут трудно скрыть отсутствие таланта — актерского, музыкального, хореографического. Это требует колоссального профессионализма от исполнителей».

Премьера рок-оперы состоялась в Театре мюзикла в марте 2016 года и была приурочена к 150-летию выхода романа Федора Достоевского.

«Замечательная музыка, прекрасно поют артисты, — оценил работу Театра мюзикла на премьере композитор Максим Дунаевский . — Оставлены идеи автора, но мысль его идет дальше: сделано произведение сегодняшнее».

В апреле 2017 года спектакль стал обладателем российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая женская роль» ( Мария Биорк , роль Сони) и «Работа композитора в музыкальном театре» (Эдуард Артемьев).