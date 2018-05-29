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Июнь Театр мюзикла посвятит «Преступлению и наказанию»
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Июнь Театр мюзикла посвятит «Преступлению и наказанию» 

Свободная пресса 12 минут назад
5 июня начнется заключительный блок показов рок-оперы Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание» сезона 2017/2018 на сцене Московского театра мюзикла.
Постановка Андрея Кончаловского возвращается на сцену на Пушкинской площади всего на 12 показов, спектакль включен в официальную культурную программу чемпионата мира по футболу, и уже сейчас туристические компании активно бронируют билеты для групп: всем известно особенное отношение иностранцев к русской классике и Ф. М. Достоевскому в частности.
На сегодняшний день масштабное сценическое воплощение программного романа увидело свыше 110 тысяч зрителей — спектакль сыграли 105 раз. Рок-опера «Преступление и наказание» — это современное прочтение классического произведения: Андрей Кончаловский переносит героев романа в Петербург конца ХХ века, где героев, так же как и во времена Достоевского, мучают проблемы степени человеческой свободы, социальной справедливости, жертвенности и нравственного долга.
Музыка Эдуарда Артемьева, которую композитор начал писать более 30 лет назад, представляет собой полифоническое полотно, сочетающее разнообразные жанры — от народных мотивов до арт-рока.
«Сложнейший философский материал, требующий колоссального исполнительского таланта, — говорит о постановке режиссер Андрей Кончаловский, — тут нельзя ошибиться, тут трудно скрыть отсутствие таланта — актерского, музыкального, хореографического. Это требует колоссального профессионализма от исполнителей».
Премьера рок-оперы состоялась в Театре мюзикла в марте 2016 года и была приурочена к 150-летию выхода романа Федора Достоевского.
«Замечательная музыка, прекрасно поют артисты, — оценил работу Театра мюзикла на премьере композитор Максим Дунаевский. — Оставлены идеи автора, но мысль его идет дальше: сделано произведение сегодняшнее».
В апреле 2017 года спектакль стал обладателем российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая женская роль» (Мария Биорк, роль Сони) и «Работа композитора в музыкальном театре» (Эдуард Артемьев).
Особую зрелищность спектаклю обеспечивают масштабные декорации и визуальные технологии, инновационные для российского театра. Декорации созданы по эскизам сценографа Мэтта Диили, сотрудничающего с лучшими театрами мира, в том числе с британским Национальным театром, Национальной оперой и другими площадками лондонского Вест-Энда. На глазах у зрителей стены-трансформеры превращаются в городские улицы, тоннель метро, квартирки Раскольникова и Сони, рождая неповторимое ощущение духа Петербурга. На движущиеся декорации проецируется динамичное изображение с 12 проекторов: до настоящего момента эта сложная мультимедийная технология использовалась только для постановки больших шоу, таких, например, как концерты мирового тура Мадонны или спектакли Cirque du Soleil.
В спектакле заняты артисты Станислав Беляев, Денис Котельников, Александр Казьмин, Александр Бобров, Мария Биорк, Галина Безрук, Александр Маракулин, Евгений Вальц, Ефим Шифрин, Владимир Ябчаник, Максим Заусалин, Антон Дёров, Антон Аносов.
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