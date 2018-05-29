Кто родился 29 мая

Сергей Владимирович Кривоносов (47 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере туризма, строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса: соучредитель и генеральный директор ООО «Восьмое небо» (г. Сочи), руководитель ООО «Арт шоу», а также совладелец ряда коммерческих компаний (ООО «Небо», ООО «остров Сочи», ООО «Группа „Система“ и др.). Избирался депутатом Государственной Думы РФ VIсозыва.

Андрей Анатольевич Шевченко (53 года), член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Возглавлял ряд предприятий Оренбургской области. Избирался депутатом Оренбургского городского Совета, а в 2004 году стал его председателем. С сентября 2016 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Оренбургской области.

А ещё в этот день родились:

Валерий Кузьмич Лидин (63 года), председатель Законодательного Собрания Пензенской области. Являлся депутатом Пензенского районного Совета народных депутатов и областного Совета народных депутатов. Был руководителем аппарата Законодательного Собрания Пензенской области. Неоднократно избирался депутатом Законодательного Собрания Пензенской области, занимал должности заместителя, первого заместителя председателя регионального парламента. 11 августа 2015 года был избран председателем Законодательного Собрания Пензенской области.

Валерий Александрович Сухих (53 года), председатель Законодательного Собрания Пермского края. Возглавлял Пермскую городскую Думу. В должности заместителя губернатора Пермской области курировал блок социальных вопросов. Занимал пост заместителя председателя правительства Пермского края и руководителя Администрации губернатора края. Возглавлял правительство региона. 23 декабря 2011 года был избран председателем Законодательного Собрания Пермского края.

Александр Гаврилович Абдулов (1953-2008), актёр театра и кино. Народный артист РСФСР. Вся творческая жизнь артиста связана с московским театром Ленком. На его сцене он сыграл такие роли, как лейтенант Плужников в спектакле „В списках не значился“, Хоакин в „Звезде и смерти Хоакина Мурьетты“, Никита в „Жестоких играх“. Среди его последних работ — роли в спектаклях „Поминальная молитва“, „Варвар и еретик“, „Плач палача“, „Затмение“.

Актёр много и успешно работал в кинематографе. Он снялся более чем в 120 фильмах самых разных жанров. Среди них, „Обыкновенное чудо“, „Тот самый Мюнхгаузен“, „Дом, который построил Свифт“, „Убить дракона“, „Карнавал“, „Гений“, „Шизофрения“.

В 2000 году состоялся режиссерский дебют Абдулова в игровом кино. Он снял мюзикл по мотивам известной сказки — „Бременские музыканты и Ко“.