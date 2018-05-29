«TODD» закрывает очередной сезон

По мнению режиссера легендарного мюзикла, именно эта постановка стала одним из важных связующих звеньев между молодежью и театром.

Заключительный в этом сезоне показ культового рок-мюзикла «TODD» пройдет на сцене Московского дворца молодежи. Режиссер постановки Владимир Золотарь заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, почему была выбрана именно площадка МДМ , читайте только на НСН.

«Мне кажется, что Московский дворец молодежи — это знаковая площадка. И это ключевой адрес этого спектакля. Все эти пять лет, начиная с премьеры, публика приходит очень разная, но, все равно, базово мы ориентировались на аудиторию группы «Король и шут», которая достаточно молода. И вообще, мы хотели делать театр для молодых людей! Ведь олд-скульных музыкальных проектов очень много (именно для людей среднего и старшего возраста). А вот театрально-музыкальных проектов для совсем молодых людей их не очень много. И вообще, взаимоотношения молодежи и театра довольно сложны и специфичны. И вот нам казалось, что материал, за который мы взялись — это связующее звено для большого количества молодых людей и театра», — подчеркнул режиссер.

Успеть увидеть единственный в этом сезоне заключительный спектакль «TODD» можно будет 8 июня в Московском дворце молодежи.