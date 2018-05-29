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Из театра в Канаде эвакуировали людей после сообщения о бомбе
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Из театра в Канаде эвакуировали людей после сообщения о бомбе 

Российская Газета 1 час назад
Из здания театра Festival в канадском городе Стрэтфорд, где люди собрались на открытие театрального фестиваля, эвакуированы более 1,8 тысячи человек Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Незадолго до начала мероприятия полицейские получили телефонный звонок от злоумышленника. Он сообщил, что в одном из двух зданий, где проходит фестиваль, заложена бомба. Стражи порядка вывели людей из помещений театров Festival и Avon. Никто в результате инцидента не пострадал. Сколько человек находились в здании Avon, не сообщается.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, в том числе кинологи с собаками. Территория вокруг театров оцеплена.
Стрэтфордский театральный фестиваль проводится более 60 лет. В понедельник его должна была открывать постановка шекспировской пьесы «Буря».
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