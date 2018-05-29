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Завтра в Ясеневе можно будет посмотреть мюзикл «В джазе только девушки»
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Завтра в Ясеневе можно будет посмотреть мюзикл «В джазе только девушки» 

Ясенево 19 минут назад
Фото: Ясенево
30 мая и 19 июня в 19:00 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» состоится мюзикл «В джазе только девушки» по мотивам знаменитой голливудской кинокомедии в исполнении студентов ГИТИСа.
“В джазе только девушки” — это спектакль-ревю режиссера-постановщика Жанны Жердер, поставленный в стилистике «старого Голливуда», в котором студенты мастерской Герарда Васильева исполнят признанные шлягеры американского джаза 1920-х-1950-х годов. Зрителей ждут главные герои, всеми любимые Душечка Джо и Джерри, а также сцены из любимых голливудских фильмов, знаменитые арии и монологи в исполнении талантливых выпускников факультета музыкального театра.
Сюжет мюзикла прост — парни, работающие в офисе, репетируют праздничную программу корпоратива для девушек-коллег, в которую входят лучшие песни и танцевальные номера из известных голливудских мюзиклов, от Melancholy Baby из «Ревущих 20-х» и Tea For Two Юманса до мелодий Кандера из «Кабаре» и Рапсодии в стиле блюз Гершвина. Оттачивать мастерство им помогает уборщица. Когда девушки наконец-то появляются — их ждет музыкальный сюрприз. После чего и виновницы торжества бросают вызов молодым людям с желанием сделать лучший музыкальный номер.
В спектакле принимают участие студенты ГИТИСа, мастерской Народного
Спектакль ориентирован на зрителей от 12 лет. Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом.
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