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Курентзис богаче Решетникова? Сколько зарабатывают пермские чиновники
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Курентзис богаче Решетникова? Сколько зарабатывают пермские чиновники 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Вслед за федеральными коллегами свои доходы за прошлый год наконец-то обнародовали прикамские чиновники и депутаты. Чем же богаты наши народные избранники?
Губернатор подрос
Губернатор Максим Решетников в прошлом году заработал 8,4 млн рублей, приумножив доходы почти на три миллиона. В свежей декларации у главы региона добавились квартира (101 кв. м) и дача (279 кв. м). Они находятся у него в пользовании. В остальном же без перемен: Решетников продолжает владеть квартирой площадью 258,4 кв. м (сейчас принадлежит 1/3 доли) и автомобилем Kia Cerato. Доход жены губернатора в 2017 году чуть превысил 927 тысяч рублей.
Самый высокий доход среди членов краевого кабмина в 2017 году задекларировал министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин — 58 млн рублей (с учётом продажи недвижимости). Его жена получила 5,5 млн рублей.
Глава Перми Дмитрий Самойлов в 2017 году заработал 6,5 млн рублей, а его жена задекларировала доход за прошлый год в 3,1 млн рублей. В эти суммы также вошли средства, полученные четой Самойловых по наслед­ству. В автопарке главы краевой столицы числятся Jeep Grand Cherokee и AudI Q7. Глава Перми также владеет несколькими квартирами и земельными участками.
Кстати, больше Решетникова и Самойлова вместе взятых в 2017 году заработал не часто балующий своим присутствием пермскую публику худрук театра оперы и балеты Теодор Курентзис. Его доход за прошлой год чуть превысил 17,3 млн рублей. Недвижимости и авто в собственности у него нет. Зато в пользовании греческого дирижёра и музыканта находятся дом площадью 360 кв. м и небольшая квартира (29 кв. м).
Квартиры, земли, катера
Но и Курентзису далеко до доходов, которые показывают самые богатые депутаты краевого Заксобрания. Больше всех — 330 млн рублей — задекларировал Николай Благов. Правда, он пояснил, что из них 316 млн рублей — расходы по операциям с ценными бумагами. Тогда как облагаемый налогами доход составил 13,6 млн рублей. Он владеет пятью домами, квартирой и несколькими земельными участками. Компанию «Волге» (М-21) в его гараже составляют седан Hyundai Genesis G80, два грузовика, прицеп и снегоход. Жена Благова, заработавшая 3,1 млн рублей, владеет катером и Volkswagen Touаreg.
Заметно приумножил свои доходы Юрий Борисовец — до 270 млн рублей (против 67 млн рублей в 2016 году). В его собственности находятся 31 земельный участок и несколько нежилых помещений. Также Борисовец владеет катером, пятью моторными суднами, тремя автоприцепами и снегоходом. Жена Борисовца владеет квартирой (116 кв. м) и автомобилем Lexus RX-270.
Ещё пять парламентариев заработали в 2017 году более 50 млн рублей. Это Виктор Баранов (123,5 млн рублей), Геннадий Шилов (111,2 млн), Дмитрий Осипов (107,2 млн), Николай Дёмкин (59 млн) и Олег Третьяков (53 млн).
В Пермской гордуме второй год подряд лидирует Михаил Бесфамильный, заработавший на этот раз 151,5 млн рублей (с учётом иных доходов). Он ездит на Lexus LX 570, а его жена — на Porsche Cayenne. На второе место среди думцев вырвался Владимир Плотников с доходом в 80 млн рублей. В его собственности 11 земельных участков, два дома (418,6 и 520,3 кв. м), квартира в Испании. Ему принадлежат Mercedes-Benz S63 и Rolls-Royce GHOST, а супруге — Bentley Continental и Porsche Cayenne С.
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