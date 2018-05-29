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Дипломный проект «Ой!» петербургских студентов покажут на псковской сцене
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Дипломный проект «Ой!» петербургских студентов покажут на псковской сцене 

Псковская губерния 1 час назад
Дипломный проект «Ой!» студентов актерского курса Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге покажут на малой сцене 29 и 30 мая в 18:00, сообщает пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области. Руководитель курса — народный артист РФ Игорь Волков, преподаватели актерского мастерства — заслуженный артист России Сергей Попков и заслуженная артистка России Надежда Чепайкина. Концерт поставлен в необычном формате синхро-буффонады, требующей от исполнителей владения голосом, пластикой тела, мгновенными реакциями и перевоплощениями. Для студентов это опыт публичного выступления и очень важный этап для завершения первого года обучения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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