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Воробьев анонсировал открытие летних фестивалей в Подмосковье
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Воробьев анонсировал открытие летних фестивалей в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области начинается большое фестивальное лето. Об этом 29 мая заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. По его словам, жителей ждет масштабная культурная программа, включая спектакли и музыкальные концерты.
«В Московской области традиционно проводится большое количество важных событий. И главное культурное событие этого лета — IV Международный музыкальный фестиваль П. И. Чайковского в Клину», — сказал губернатор. Он отметил, что этот фестиваль пройдет с 5 по 11 июня. Известно, что первые его дни будут посвящены Франции. По словам губернатора, в этом году ожидается более 10 тысяч зрителей. Среди хедлайнеров — дирижер Юрий Башмет, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актер Олег Меньшиков и другие.
В первых числах июля жителей Подмосковья ждет фестиваль «Джазовые сезоны в Ленинских горках». На главной летней джазовой сцене Московской области выступят коллективы из России, Швеции, Армении и США.
На прошлой неделе в Орехове-Зуеве стартовал Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» под руководством Сергея Безрукова. Вплоть до четверга труппы театров Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода будут показывать свои спектакли на площадках Подмосковья.
Ранее в интервью «360» композитор и певец Дмитрий Маликов прокомментировал решение Андрея Воробьева участвовать в выборах губернатора. Артист особо отметил, что Воробьев активно поддерживает различные культурные программы в Московской области.
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