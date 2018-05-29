Воробьев анонсировал открытие летних фестивалей в Подмосковье

В Московской области начинается большое фестивальное лето. Об этом 29 мая заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. По его словам, жителей ждет масштабная культурная программа, включая спектакли и музыкальные концерты.

«В Московской области традиционно проводится большое количество важных событий. И главное культурное событие этого лета — IV Международный музыкальный фестиваль П. И. Чайковского в Клину», — сказал губернатор. Он отметил, что этот фестиваль пройдет с 5 по 11 июня. Известно, что первые его дни будут посвящены Франции. По словам губернатора, в этом году ожидается более 10 тысяч зрителей. Среди хедлайнеров — дирижер Юрий Башмет , пианист-виртуоз Денис Мацуев , актер Олег Меньшиков и другие.

В первых числах июля жителей Подмосковья ждет фестиваль «Джазовые сезоны в Ленинских горках». На главной летней джазовой сцене Московской области выступят коллективы из России, Швеции, Армении и США.

На прошлой неделе в Орехове-Зуеве стартовал Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» под руководством Сергея Безрукова. Вплоть до четверга труппы театров Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода будут показывать свои спектакли на площадках Подмосковья.