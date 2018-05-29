Театр в Башкирии покажет в дни ЧМ-2018 балет с элементами футбола

УФА, 29 мая. / ТАСС /. Башкирский государственный театр оперы и балета 30 июня поставит к чемпионату мира по футболу премьеру спектакля с элементами этой спортивной игры, сообщил во вторник ТАСС хореограф-постановщик Алексей Ищук

"Есть такая версия, что футбол — это облегченная версия балета, и языком балета будет рассказана спортивная мистерия в одном акте. В основе сюжета лежит любовная история: молодой человек приводит любимую девушку на футбольный стадион, и их глазами зритель видит этот матч", — сказал собеседник агентства.

По словам Ищука, полноценный балетный спектакль про футбол в стране ставится впервые. Центральное место в нем отдано не столько декорациям, сколько музыке, свету и движению — драматургия будет меняться под действием этих факторов, отметил он.

"Задействовано 29 артистов, которые будут исполнять роли игроков, фанатов, а также разнообразных ипостасей — стихии футбольной атаки, спортивной удачи и так далее. На сцене артисты будут в буквальном смысле играть в футбол, пасовать мяч друг другу", — добавил хореограф.

Над созданием спектакля работают композитор Руслан Мурсякаев, художник Ирина Дерябина и дирижер Герман Ким