Младшая дочь Абдулова выросла красавицей 

И, как и старшая, идет по его стопам: девочка выступила на сцене «Ленкома».
Одному из самых любимых отечественных актеров, Александру Абдулову, создавшему десятки удивительных образов в кино и на сцене, 29 мая исполнилось бы 65 лет. В память о нем в театре «Ленком», в котором он служил с 1975 года до конца своей жизни, устроили вечер, на который собрались его коллеги по цеху, ставшие друзьями. И не только они: была здесь и его младшая дочка, 11-летняя Евгения.
Напомним, в браке с актрисой с Ириной Алферовой, который продлился с 1976 по 1993 год, артист удочерил ее дочь Ксению Алферову, которая пошла по родительским стопам. За два года до кончины, в 2006 году, Александр Гаврилович женился вновь — на юристе Юлии Мешиной, которая взяла его фамилию. От этого союза меньше чем за год до его смерти у них и родилась Евгения. Младшая тоже унаследовала талант отца: на вечер в «Ленкоме» она была не в качестве гостя, а в качестве ведущей. По задумке театра, знаменитые товарищи отца, которого она, конечно же, совсем не помнит, по очереди рассказывали ей о нем. Первым слово взял худрук «Ленкома» Марк Захаров, который и принял в труппу молодого Абдулова.
— Марк Анатольевич, а как папа попал к вам в театр? — спросила у него Женя со сцены.
— Это неизвестно, — то ли запамятовал, то ли отшутился худрук.
— А папу часто приходилось наказывать? — спрашивала девочка на глазах у переполненного народными любимцами зала обо всем, чем хотела.
— Надо было бы почаще, но он обладал таким обаянием, что у меня не хватало сил, — признался он.
Надо отдать Жене должное: держалась она великолепно, как заправская актриса. Так ведь подобный опыт у нее уже есть: два года назад она снялась в картине Аллы Суриковой «Любовь и сакс». Но все же съемки в кино — это одно, а вести вечер на сцене легендарного театра. Да еще и перед такой взыскательной публикой — задача, может, и посложнее. И с ней девочка справилась великолепно. Сама она превратилась в настоящую красавицу, в которой так много от папы… В самом театре скидку на возраст ей не делали: как удалось подсмотреть Wday.ru, гримировали и одевали наравне со взрослыми. Подшивать и застегивать великолепное розовое платье пришлось почти полчаса, а при создании прически малышка даже пострадала.
— Ай, как же больно! — воскликнула она в какой-то момент, когда ей закручивали локоны щипцами и подкалывали булавками. — Терпи, Женя, это делают всем актрисам, — только и ответила ей гример.
И больше Женя Абдулова ни на что не жаловалась: сидела смирно, как и положено настоящим артисткам.
Вечер, посвященный памяти Александра Абдулова, на котором выступили также Инна Чурикова, Леонид Ярмольник, Алла Сурикова, Игорь Крутой, Лариса Долина, Сергей Никоненко, Александр Розенбаум, Сергей Соловьев, Александр Збруев, ьСергей Степанченко, Александр Адабашьян, Вячеслав Фетисов, Константин Цзю, смогут увидеть все желающие: 1 июня в 21:30 его покажут в эфире НТВ.
Александр Абдулов: история неизвестной любви актера
Сын Валерия Золотухина хранит игрушки, подаренные отцом
Читайте также: