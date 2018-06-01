Младшая дочь Абдулова выросла красавицей

И, как и старшая, идет по его стопам: девочка выступила на сцене «Ленкома».

Одному из самых любимых отечественных актеров, Александру Абдулову, создавшему десятки удивительных образов в кино и на сцене, 29 мая исполнилось бы 65 лет. В память о нем в театре «Ленком», в котором он служил с 1975 года до конца своей жизни, устроили вечер, на который собрались его коллеги по цеху, ставшие друзьями. И не только они: была здесь и его младшая дочка, 11-летняя Евгения.

Напомним, в браке с актрисой с Ириной Алферовой , который продлился с 1976 по 1993 год, артист удочерил ее дочь Ксению Алферову , которая пошла по родительским стопам. За два года до кончины, в 2006 году, Александр Гаврилович женился вновь — на юристе Юлии Мешиной, которая взяла его фамилию. От этого союза меньше чем за год до его смерти у них и родилась Евгения. Младшая тоже унаследовала талант отца: на вечер в «Ленкоме» она была не в качестве гостя, а в качестве ведущей. По задумке театра, знаменитые товарищи отца, которого она, конечно же, совсем не помнит, по очереди рассказывали ей о нем. Первым слово взял худрук «Ленкома» Марк Захаров , который и принял в труппу молодого Абдулова.

— Марк Анатольевич, а как папа попал к вам в театр? — спросила у него Женя со сцены.

— Это неизвестно, — то ли запамятовал, то ли отшутился худрук.

— А папу часто приходилось наказывать? — спрашивала девочка на глазах у переполненного народными любимцами зала обо всем, чем хотела.

— Надо было бы почаще, но он обладал таким обаянием, что у меня не хватало сил, — признался он.

Надо отдать Жене должное: держалась она великолепно, как заправская актриса. Так ведь подобный опыт у нее уже есть: два года назад она снялась в картине Аллы Суриковой «Любовь и сакс». Но все же съемки в кино — это одно, а вести вечер на сцене легендарного театра. Да еще и перед такой взыскательной публикой — задача, может, и посложнее. И с ней девочка справилась великолепно. Сама она превратилась в настоящую красавицу, в которой так много от папы… В самом театре скидку на возраст ей не делали: как удалось подсмотреть Wday.ru , гримировали и одевали наравне со взрослыми. Подшивать и застегивать великолепное розовое платье пришлось почти полчаса, а при создании прически малышка даже пострадала.

— Ай, как же больно! — воскликнула она в какой-то момент, когда ей закручивали локоны щипцами и подкалывали булавками. — Терпи, Женя, это делают всем актрисам, — только и ответила ей гример.

И больше Женя Абдулова ни на что не жаловалась: сидела смирно, как и положено настоящим артисткам.

Александр Абдулов: история неизвестной любви актера

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