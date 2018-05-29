Театр «Колесо» стал лауреатом международного театрального фестиваля «Поговорим о любви…»

Драматический театр «Колесо» представил на фестивале спектакль «Семейка Фонтанж», сообщила пресс-служба этого театра.

"Адреналин по-французски" — за яркое и точное воплощение французской драматургии;

"Королева комедийного жанра" — этим титулом награждена актриса театра Елена Радионова за исполнение роли тети Полины;

"Приз зрительских симпатий" — победителя в этой номинации выбирали сами зрители.