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Театр «Колесо» стал лауреатом международного театрального фестиваля «Поговорим о любви…»
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Театр «Колесо» стал лауреатом международного театрального фестиваля «Поговорим о любви…» 

Волга Ньюс 29 минут назад
Драматический театр «Колесо» представил на фестивале спектакль «Семейка Фонтанж», сообщила пресс-служба этого театра.
Этот спектакль — по пьесе французского драматурга Жана Летраза, поставил его Олег Скивко. Спектакль «Семейка Фонтанж» стал лучшим сразу в трех номинациях:
"Адреналин по-французски" — за яркое и точное воплощение французской драматургии;
"Королева комедийного жанра" — этим титулом награждена актриса театра Елена Радионова за исполнение роли тети Полины;
"Приз зрительских симпатий" — победителя в этой номинации выбирали сами зрители.
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