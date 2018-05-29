Мужу верна, но в «Изменах» снялась с удовольствием — Глафира Тарханова

В Хабаровске гостили известные столичные актёры, которые на сцене театра драмы играли спектакль «Колесо фортуны» по роману Юрия Полякова «Козлёнок в молоке». Одну из главных ролей исполнила Глафира Тарханова . Перед спектаклем с актрисой побеседовал корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» Хабаровск и крабы

— В Хабаровске я всего лишь второй раз, — призналась Глафира. — Причём и тогда, и сейчас приезжаю сюда буквально на сутки: прилетели, сыграли и помчались дальше. Тут уж не до экскурсий. Такова театральная жизнь: всё бегом. У нас туры порой по семь, а то и по четырнадцать дней. Добавьте сюда ещё разницу во времени. Впрочем, по центру Хабаровска пробежать успеваем. Помнится, в прошлый раз на центральном рынке удалось приобрести крабовое мясо. Вообще, Хабаровск — красивый, солнечный город. Пользуясь случаем, поздравляю ваш город с юбилеем.

— На улицах Хабаровска вас узнают? — Само собой. И автограф просят, и хотят сфотографироваться. Я стараюсь никому не отказывать — это же часть нашей профессии. Кстати, у многих зрителей почему-то сложилось впечатление, что в фильмах у меня постоянно глаза, что называется, на мокром месте. Буквально сегодня кто-то меня спросил: «Почему вы в кино всё время плачете?». Говорю: «Вы, наверное, сериал „Измены“ не смотрели? Там я абсолютно другая». — Это точно. Ваша героиня, замужняя женщина Даша просит подругу детства Асю, у которой есть муж и трое любовников, научить её жить такой же «лёгкой и полноценной» жизнью. Вам Даша нравится? — Конечно, я, в отличие от Даши, стремлюсь к гармонии. Но мне интересно было сыграть такую девушку, разобраться в природе её поведения. У неё есть всё, что ни пожелает. В жизни Даши всё хорошо, но при этом ей скучно. А нравится мне в ней то, что она уверена в своей красоте. Каждой бы женщине хоть капельку такой уверенности! Вообще, «Измены» — достаточно интересный и качественный проект, я бы даже сказала, экстравагантный. Для меня это одна из любимых ролей. «Подстригите меня налысо!» — Вы уже более 15 лет служите в театре «Сатирикон», художественным руководителем которого является Константин Райкин . Но при этом довольно много снимаетесь в сериалах. Что вам всё-таки ближе: театр или кино? — Мне всё по душе. Это как руки: какая лучше — левая или правая? Обе нужны. Конечно, театр и кино — разные вещи. Это как в журналистике: кто-то работает на телевидении, а кто-то — в газете. В театре ты выпускаешь спектакль, а потом долго его играешь. А в кино всё сиюминутно. Но жутко интересно! — На какие эксперименты вы могли бы пойти ради роли?

— Знаете, я готова на многое, была бы только роль интересная. Но мы же все зависим от предложений. Иногда говорю: «Хоть кто-нибудь меня уже бы подстриг налысо».

— А самой что-нибудь не хочется поставить? — Пока я больше ставлю дома, благо есть с кем (улыбается). А вообще очень хочется чего-то исторического, может быть, сказочного, нереального. Мне кажется, зрителю это тоже важно. Все соскучились не по бытовым проектам, а по фантастическим. Недаром «Игра престолов» получила всемирный отклик, потому что, когда ты в другую реальность перемещаешься, с другими правилами, тебе хочется немножко отделиться от быта, от кухни и перенестись в другое измерение. Но такие проекты, понятно, затратные. На съёмки вместе с детьми — Глядя на вашу стройную фигуру, трудно поверить, что вы мать четверых сыновей. Как вам это удаётся? — Одно время занималась фитнесом. К тому же в спектаклях театра «Сатирикон» все танцевальные номера обычно мои. А вообще фигура у меня — мамина. Хотя во мне произошло интересное слияние родительских генов. У папы более русые волосы и светлые глаза, у мамы — скорее восточная внешность. В результате я со своей внешностью могу играть большой диапазон ролей. В «Главном калибре», к примеру, моя героиня — славянская девушка, но если надеваю черный парик, то кардинально меняюсь. — Кстати, о «Главном калибре». Говорят, что на съёмках этого фильма вы познакомились со своим будущем мужем Алексеем Фаддеевым

— Так и было. «Главный калибр» — это военная история, немного фантастическая. В том блоке, где мы снимались, я фактически была одна девушка. А рядом Лёша, его друзья каскадёры. Чужие женщины не могли помешать развитию нашего романа (смеётся).

— У ваших сыновей такие необычные имена: Корней, Ермолай, Гордей, Никифор… Кто придумал так их назвать? — Конечно, это было наше совместное решение с мужем. Не имею ничего против Саш и Миш, но их целая армия. У меня самой редкое имя. Моя сестра — Иллария, брат — Мирон. В общем, к каждому имени мы подходили по-особому. Кстати, с Ермолаем мы родились в один день — 9 ноября. Вот такой сделала себе подарок. Сейчас стараемся отмечать наш совместный с сыном день рождения вместе. — Младшему сыну Никифору нет ещё года, но вы, смотрю, уже активно снимаетесь… — Так получилось, что ни с одним из детей долго в декрете не сидела: два-три месяца после родов и на съёмки. Приходилось и с сыновьями путешествовать. Никифор, пока я его кормила грудью, успел со мной побывать в Прибалтике, в Германии, в Сибири… Сейчас сынок уже немного подрос, могу оставлять его дома. — У Полины Тархановой есть кумиры?

— Нет, для меня это не характерно. Мне, конечно, мог кто-то нравиться: чертой характера, например, или внешностью. Но чтобы фанатеть, считать кого-то кумиром… Моя сестра в подростковом возрасте то и дело кем-то увлекалась, мне это было странно. Вон у Стаса Бондаренко и Вани Жидкова (эти актёры играют вместе с Тархановой в «Колесе фортуны». — Прим. авт.) целая армия поклонниц. Но девчонки влюбляются больше не в самих ребят, а в их героев. А это несколько иная история. Они ведь не знают актёра как человека. Мы же, поверьте, те же люди, со своими плюсами и минусами.