Балет «Путешествия Гулливера» в театре им. Наталии Сац

В основе сюжета — история Гулливера, которая рассказана, конечно, не в сатирическо-публицистическом духе, свойственном произведению, а пересказана в виде отдельных ярких эпизодов. И если в первой части акцент в первую очередь всё-таки на главных сюжетных эпизодах Свифта (победа над флотом Блефуску, заговор лилипутов против Гулливера), то во второй части самые яркие эпизоды — это битва с осами и мухами (отнюдь не ключевая сцена в романе), а также финал, целиком придуманный композитором и автором либретто Алексеем Лариным и блестяще воплощённый хореографом Кириллом Симоновым . Фото: пресс-служба Детского музыкального театра им. Н. И. Сац Центральной темой произведения Алексей Ларин и Кирилл Симонов сделали разлуку Гулливера с семьёй, и в балете то и дело снова и снова появляются жена Гулливера и двое детей, и звучит музыкальная тема семьи Гулливера. Это узнаваемая, несложная, но щемящая мелодия, которая старшему поколению, возможно, напомнит саундтреки к советским фильмам. И сцены, где Гулливер встречается в своих фантазиях с семьёй — самые выстроенные, самые продуманные. Правда, время от времени возникает, как и во всех остальных сценах, ощущение, что постановщики спектакля обнаружили, что помимо стандартных декораций и бутафории есть ещё миллион возможностей обозначить пространство и время, и прямо не знают, за что хвататься. Поэтому в спектакле множество великолепных мультимедийных решений, но их так много, что где-то к середине уже хочется, чтобы режиссёр остановился на чём-то одном. Позади сцены огромный экран, и на нём то море, просто снятое на плёнку, то страна Лилипутия, больше всего напоминающая компьютерную игру, то во всю высоту сцены танцующие и (почему-то) голые ноги Гулливера (в то время как на сцене все, включая его, одеты). В лирических сценах с семьёй, помимо актёров, на сцене зачем-то появляются компьютерные члены семьи Гулливера, что в сочетании с последующими реально снятыми Гулливером и великанами выглядит странновато. На экране, вырезанном в виде силуэта Гулливера, он, изображённый, как на гравюре, поглощает коров и свиней в Лилипутии. Вообще, Гулливер — крайне разнообразное существо в спектакле: помимо солиста на сцене он же — в виде голых ног на экране, он же — лицо, тоже во всю высоту экрана (уже расхождение в пропорциях с более ранними ногами), он же — надувная кукла на берегу моря (совсем небольшая и очень условная), он же — гравюра на экране… Отдельно хотелось бы упомянуть сапоги Гулливера. Момент, когда их выкатывают на сцену — прекрасно сделанные надувные сапоги во всю высоту сцены — один из трёх в продолжение спектакля, когда зал дружно ахает в голос. Тем обиднее, что они на сцене находятся всего несколько минут и фактически никак не обыгрываются. Фото: пресс-служба Детского музыкального театра им. Н. И. Сац Второе действие явно более цельное, и с точки зрения привлекательности для маленьких зрителей, безусловно, более выигрышное. Начинается оно с обзора путешествий, где побывал Гулливер, видимо, в поисках семьи, и герои в условно национальных костюмах (Индия, Япония), танцуют вместе с Гулливером свои партии. На экране сзади — пейзажи, объясняющие, где находится герой, плюс, разумеется, музыка подсказывает правильный ответ. Всё вместе создаёт прекрасные и яркие картинки, логично укладываясь в прелюдию к очередному сказочному путешествию. И точно — Гулливер оказывается на столе у великанов. На экране — великаны: обыкновенные люди за обедом (великолепная работа режиссёра съёмок!), которые с брезгливым недоумением рассматривают Гулливера, стоящего перед ними на сцене-столе, рядом с гигантскими тарелками, и в воздухе, соединяя их, висит вилка.

Ещё два эпизода, где постановщики, костюмеры, бутафоры, декораторы и композитор совместно добились больших успехов — это битва Гулливера с мухами и осами. Осы с пиками — вне всяких похвал, даже небалетные дети перестали болтать ногами и шуршать бумажками. В отличие от эпизода из первого действия с собранием лилипутов, решающих ослепить Гулливера, который без либретто в руках совершенно не понятен, скучен и требует дополнительных пояснений свистящим шёпотом, эта история была очевидна и без слов: великанские осы из великанской страны атакуют Гулливера, а он отбивается от них с помощью гигантских кусков сахара. Болели за Гулливера всей семьёй, переживали за него.

Фото: пресс-служба Детского музыкального театра им. Н. И. Сац И вот наконец Гулливера спасают (не скажу, как, но это очень здорово, дети ахают и смеются), и он летит домой, но… вместо привычной старой Англии он оказывается в совершенно неожиданном и не понятном для него месте. Это самая яркая и неожиданная часть балета — последняя сцена, аэропорт. И это третий эпизод, когда публика ахает, видя мгновенное и необыкновенное преображение сценического пространства.