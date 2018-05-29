Театр им. Н. И. Сац проводит розыгрыш билетов на детские спектакли 

Театр им. Н. И. Сац предложил ребятам попасть на спектакли бесплатно, проявив свои талант и фантазию. Маленькие зрители должны сделать рисунок, на котором будет изображен герой спектакля из репертуара театра Сац, участвующего в розыгрыше билетов.
Билеты разыгрываются на оперу-сказку Ефрема Подгайца «Дюймовочка», оперу Ширвани Чалаева «Маугли», оперу-балет Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», мюзикл Игоря Якушенко «Волшебник Изумрудного города», детскую оперетту-сказку Эдуарда Колмановского «Белоснежка».
Рисунок до 31 мая нужно прислать на почту detstvo-v-teatre@yandex.ru с пометкой «конкурс детских рисунков». И еще потребуется открытый репост записи со страницы театра в социальной сети Facebook.