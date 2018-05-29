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В школе имени Калинникова прошёл благотворительный спектакль «Жизнь словно солнечный блик»
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В школе имени Калинникова прошёл благотворительный спектакль «Жизнь словно солнечный блик» 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В детской школе искусств им. В. С. Калинникова в Лианозове прошёл благотворительный спектакль «Жизнь словно солнечный блик», созданный в содружестве с благотворительным фондом «Жизненный путь». Главные роли в спектакле сыграли ученики старшей группы хореографического отделения школы и танцоры-инвалиды на колясках из клуба спортивных танцев на колясках «Дуэт».
Как рассказал директор благотворительного фонда «Жизненный путь» Иван Рожанский, таким образом сбылась мечта одной из подопечных фонда — 20-летней Варвары Тевкиной. Она передвигается на коляске, и путь на сцену дался девушке очень нелегко, но она доказала: когда у человека есть мечта, он может преодолеть все преграды. Сейчас Варя учится на хореографическом отделении школы искусств, и в её жизни начался новый творческий этап.
Одной из основных целей благотворительного спектакля была возможность собрать средства в помощь подопечным благотворительного фонда «Жизненный путь», членам клуба спортивных танцев на колясках «Дуэт» и ученикам с особенностями развития детской школы искусств им. В. С. Калинникова. (ак)
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