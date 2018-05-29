В школе имени Калинникова прошёл благотворительный спектакль «Жизнь словно солнечный блик»

В детской школе искусств им. В. С. Калинникова в Лианозове прошёл благотворительный спектакль «Жизнь словно солнечный блик», созданный в содружестве с благотворительным фондом «Жизненный путь». Главные роли в спектакле сыграли ученики старшей группы хореографического отделения школы и танцоры-инвалиды на колясках из клуба спортивных танцев на колясках «Дуэт».

Как рассказал директор благотворительного фонда «Жизненный путь» Иван Рожанский, таким образом сбылась мечта одной из подопечных фонда — 20-летней Варвары Тевкиной. Она передвигается на коляске, и путь на сцену дался девушке очень нелегко, но она доказала: когда у человека есть мечта, он может преодолеть все преграды. Сейчас Варя учится на хореографическом отделении школы искусств, и в её жизни начался новый творческий этап.

Одной из основных целей благотворительного спектакля была возможность собрать средства в помощь подопечным благотворительного фонда «Жизненный путь», членам клуба спортивных танцев на колясках «Дуэт» и ученикам с особенностями развития детской школы искусств им. В. С. Калинникова. (ак)