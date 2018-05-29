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В башкирском театре поставят спектакль «На футбол», приуроченный к ЧМ-2018
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В башкирском театре поставят спектакль «На футбол», приуроченный к ЧМ-2018 

SPORT24.ru 1 час назад
Башкирский государственного театра оперы и балета поставит спектакль «На футбол», приуроченный к чемпионату мира по футболу.
Хореографом постановки назначен москвич Алексей Ищук. Над созданием спектакля работают композитор Руслан Мурсякаев, художник Ирина Дерябина и дирижер Герман Ким.
«Есть такая версия, что футбол — это облегченная версия балета, и языком балета будет рассказана спортивная мистерия в одном акте. В основе сюжета лежит любовная история: молодой человек приводит любимую девушку на футбольный стадион, и их глазами зритель видит этот матч», — приводит слова Ищука.
Премьера спектакля состоится 30 июня. Спектакль закроет 80-й юбилейный сезон Башкирского государственного театра оперы и балета.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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